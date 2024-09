A empresa de construção do Titanic declara insolvência financeira

A empresa britânica de construção naval com prejuízos declarou na segunda-feira que é provável que eles iniciem procedimentos de insolvência em breve. Ao contrário da liquidação, onde uma empresa é rapidamente desmantelada, a insolvência no Reino Unido oferece às empresas uma chance de reestruturação quando não conseguem pagar suas dívidas.

Em um comunique, Harland & Wolff admitiu que um pedido de £200 milhões ("facilidade" do UK Export Finance, um departamento do governo) foi negado, colocando-os em uma situação financeira difícil.

Eles já avisaram seus funcionários sobre cortes de empregos em operações não essenciais e na empresa holding. No entanto, suas operações principais, como a estaleiro de Belfast que construiu o Titanic e agora contribui para a construção de três navios de guerra para o governo do Reino Unido, não serão afetadas. Em vez disso, eles continuarão operando normalmente.

Eles também estão explorando a venda dessas operações enquanto procuram financiamento fresco.

O diretor executivo interino Russell Downs reconheceu a situação difícil da empresa: "Estamos lidando com um momento muito difícil, dadas as perdas históricas significativas e nosso fracasso em garantir financiamento de longo prazo." Infelizmente, ele mencionou, "tivemos que tomar decisões difíceis para assegurar o futuro de nossas quatro estaleiros."

Harland & Wolff não é estranha à falência. Em 2019, o governo britânico nomeou um administrador para supervisionar a recuperação da empresa. Mas eles receberam um alívio quando a empresa de energia do Reino Unido InfraStrata os comprou.

No ano passado, Harland & Wolff, que concluiu o Titanic em 1912, lançou seu primeiro navio concluído de seu local em Belfast em duas décadas.

Eles se concentraram principalmente na reparação de navios e na transição para energias mais limpas, incluindo o Projeto de Armazenamento de Gás de Islandmagee na Irlanda do Norte, após sua aquisição pela InfraStrata.

As atividades no projeto de Islandmagee continuarão ininterruptas, de acordo com Harland & Wolff.

Em um comunicado, Matt Roberts, oficial nacional do sindicato britânico GMB, instou o governo do Reino Unido a "garantir que nenhuma empresa privada escolha quais das estaleiros ou contratos da Harland & Wolff devem ser mantidos."

Deixar suas estaleiros e o contrato do governo do Reino Unido para navios de guerra, com sua promessa para a construção naval do Reino Unido, à mercê do mercado não é satisfatório, disse ele.

O porta-voz do governo do Reino Unido enfatizou o compromisso da empresa de que os procedimentos de insolvência não afetarão suas estaleiros, incluindo o cumprimento de contratos para o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O porta-voz acrescentou que, apesar de uma revisão da situação financeira da empresa, parecia que o mercado era o melhor lugar para lidar com esses desafios, e fornecer ao governo financiamento poderia potencialmente resultar em uma grande perda de dinheiro dos contribuintes. O governo, eles disseram, está trabalhando de perto com todas as partes para encontrar uma solução para Harland & Wolff que preserve a construção naval e a manufatura em Belfast, Escócia e em todo o Reino Unido, enquanto protege empregos.

A situação financeira da empresa os levou a explorar a venda de suas operações principais e a busca de financiamento fresco para evitar a insolvência. Apesar dos potenciais procedimentos de insolvência, o governo do Reino Unido garante que não afetarão suas estaleiros e contratos de defesa.

