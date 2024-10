A empregada de limpeza elogia os políticos orientais pela sua defesa da situação na Ucrânia

Três líderes regionais, incluindo um aspirante a presidente de estado, defendem o fim da guerra na Ucrânia. Presidente da BSW aplaudem, mas alguns criticam agudamente - rotulando políticos do Leste como calculistas.

A presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, elogiou o apelo conjunto dos presidentes dos estados da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer do CDU e Dietmar Woidke do SPD, além do presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt. Em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ela se referiu ao seu pedido conjunto como "uma contribuição inteligente e matizada". No entanto, o líder do CDU, Friedrich Merz, e vários outros críticos condenaram as demandas.

Kretschmer, Woidke e Voigt publicaram um artigo convidado no FAZ, pedindo um cessar-fogo na Ucrânia e incentivando o governo federal a levar a Rússia à mesa de negociações. Eles criticaram a UE e a Alemanha por não terem perseguido esforços diplomáticos adequados para pôr fim à guerra. Eles não mencionaram entregas de armas à Ucrânia em seu artigo.

Wagenknecht elogiou a contribuição como "que se destaca como um refrescante contraste em um debate que só gira em torno de decidir quais armas devem ser entregues em seguida, sem considerar uma perspectiva para pôr fim à guerra".

No entanto, o líder do CDU e candidato a chanceler Merz se distanciou das demandas dos três políticos do Leste. "A Ucrânia está lutando pela sua própria existência", disse ele ao "Süddeutsche Zeitung". "Devemos continuar a apoiá-la em nosso interesse. As negociações de paz só ocorrerão se ambas as partes estiverem preparadas para elas". Merz afirmou que "a Rússia só estará preparada para negociações quando o regime de Putin perceber que a ação militar adicional contra a Ucrânia é impraticável".

Crítica do SPD e dos Verdes

Crítica veio do presidente do Comitê de Relações Exteriores do SPD, Michael Roth. "Se a carta dos três presidentes de estado designados foi destinada a amaciar as negociações da coalizão com a BSW, aconselho cautela", disse ele ao SZ. "Os Wagenknechts e Cia. não querem paz. Eles não querem mais lidar com o sofrimento da Ucrânia. Eles só querem ser deixados em paz para se entregarem ao seu anti-americanismo e ao seu amor pela autoritarismo".

Na "Rheinische Post", a deputada europeia do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, criticou a medida como "uma covarde reverência". "Tem-se a sensação de que os valores liberais do nosso país estão sendo vendidos por um pouco de poder e campanha eleitoral no mercado de pulgas", disse ela.

Os Verdes também expressaram sua desaprovação: a presidente do grupo parlamentar dos Verdes, Britta Haßelmann, escreveu na plataforma on-line X que a mensagem do artigo convidado era "como me aliar à Sahra Wagenknecht's BSW para fins de coalizão enquanto faço concessões nas entregas de armas à Ucrânia e no deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA?". O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, também expressou sua insatisfação. "Não consigo encontrar uma única ideia concreta para um trabalho de paz substancial nisso - é covarde", disse ele. A Alemanha e seus parceiros estão ativamente engajados em esforços diplomáticos, financeiros, militares e humanitários para garantir a sobrevivência da Ucrânia como país. "Os três autores deveriam explicar como pretendem convencer Putin a finalmente dar ouvidos às numerosas tentativas de paz da Ucrânia e de seus parceiros", escreveu Haßelmann.

Os políticos regionais Kretschmer, Woidke e Voigt estão tentando formar um governo em seus respectivos estados após as eleições estaduais de setembro, cada um através de uma colaboração com a BSW. A BSW estabeleceu, como condição, um compromisso contra entregas de armas à Ucrânia e contra o deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA. Recentemente, Wagenknecht sugeriu incluir esse compromisso nos pré-ambulos do acordo.

