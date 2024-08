- A emergente sensação do ténis Alcaraz sofre uma chocante eliminação no US Open.

Principal contendente Carlos Alcaraz teve uma saída inesperada na segunda rodada do US Open. O campeão espanhol de 2022, que conquistou vitórias no Aberto da França e em Wimbledon neste ano, foi derrotado pelo azarão Botic van de Zandschulp em uma decepção, com placar de 1-6, 5-7, 4-6.

O holandês exibiu uma reação misturada, nem exageradamente emocionado nem excessivamente vanglorioso após a vitória, uma das maiores surpresas da história recente do tênis. "Estou sem palavras. Foi uma noite incrível para mim", confessou van de Zandschulp. "Desde o início, senti que tinha uma chance hoje."

Van de Zandschulp marca sua décima segunda vitória - na temporada

O Alcaraz, de 21 anos, que nunca havia saído tão cedo em Nova York, havia chegado consistentemente ao menos às quartas de final do US Open. Em contrapartida, o van de Zandschulp, de 28 anos, ranqueado em 74º no mundo, havia marcado apenas sua décima segunda vitória no circuito ATP nesta temporada.

Alcaraz começou desastrosamente. O primeiro set durou apenas 30 minutos, e Alcaraz não venceu nenhum ponto em seu serviço. Ele conseguiu quebrar o serviço do oponente e igualar o placar em 2-2 no segundo set, o que provocou um rugido de alívio. No entanto, van de Zandschulp não se deixou abalar, aplicando pressão em Alcaraz com seu jogo agressivo e fechando pontos na rede. No terceiro set, ele garantiu a quebra decisiva no 5-4, não muito tempo depois de comemorar sua vitória.

A vitória surpreendente de van de Zandschulp sobre Alcaraz pode potencialmente impulsionar sua classificação no circuito ATP de tênis da União Europeia. Embora Alcaraz tenha chegado consistentemente às quartas de final do US Open, sua saída precoce neste ano destaca a imprevisibilidade do tênis profissional.

