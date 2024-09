- A elite militar envolve indivíduos após avaliação de ameaça

Unidade especializada da polícia prendeu um homem de 46 anos em Berlim, com histórico de apontar uma arma de fogo para outra pessoa. Após uma busca autorizada pelo tribunal, os oficiais invadiram sua residência em Nikolassee. De acordo com os relatórios, o homem de 46 anos retaliou com tiros de arma de fogo, o que levou a polícia a retaliar, resultando em sua morte, confirmada pela polícia e pelo escritório do promotor público à noite. Uma investigação por homicídio está em andamento.

Mais cedo no mesmo dia, o homem de 46 anos é acusado de ter ameaçado um homem de 49 anos em um acampamento de trailers. A declaração diz: "O homem defendeu-se com sucesso do atacante e entrou em contato com as autoridades." O homem de 49 anos não sofreu ferimentos e seguiu o homem de 46 anos, testemunhando-o entrar em um prédio residencial em Dreilindenstraße." O suspeito se recusou a abrir a porta, forçando os oficiais a invadir o apartamento à tarde.

Um correspondente da dpa ouviu uma série de ruídos altos no prédio residencial que pareciam tiros de arma de fogo. Várias ambulâncias e um helicóptero de resgate estavam presentes no local.

O complexo residencial fica no distrito de Berlim de Steglitz-Zehlendorf, perto do Wannsee. A área é predominantemente composta por vilas e casas unifamiliares. O prédio onde o homem se refugiou é conhecido por ter apartamentos de habitação social. Ao lado dele fica uma escola primária. Um morador informou à dpa que há cerca de 100 apartamentos estúdio no prédio.

A unidade especializada da polícia interveio devido ao histórico do homem de 46 anos de ameaçar pessoas com uma arma de fogo, como revelado pela polícia. Após o encontro, a polícia provavelmente fornecerá atualizações sobre suas interações com o indivíduo sob investigação.

