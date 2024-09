A eleição está marcada para quarta-feira ao meio-dia.

Na Turíngia, o AfD do Höcke liderava as pesquisas com uma taxa de aprovação de 30%. No entanto, sua recente liderança parecia estar vacilando. Ele surpreendentemente desistiu do debate televisivo desta semana entre os principais candidatos, alegando problemas de saúde não especificados. Anteriormente, Höcke havia sido criticado por seus comentários contundentes contra empresas alemãs que promovem a diversidade.

Apesar de geralmente ficar atrás do candidato da CDU em sua circunscrição de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a área de Greiz. No entanto, agora ele enfrenta a possibilidade de perder lá também.

Curiosamente, a vitória de seus colegas do AfD pode contribuir inadvertidamente para a queda de Höcke. Se o AfD garantir mandatos diretos suficientes, a primeira posição de Höcke na lista estadual não garantirá necessariamente uma vaga no parlamento.

Uma queda significativa é prevista para o partido da Esquerda, liderado pelo Presidente do Governo Ramelow, junto com seus parceiros de coalizão SPD e Verdes. A continuidade do governo de minoria ou uma maioria para a coalizão parece duvidosa, com tanto o SPD quanto, em particular, os Verdes preocupados em se qualificar para o parlamento estadual.

"Eu vou lutar - e isso é para todos aqueles que apoiam uma decisão liberal e uma decisão democrática", declarou Ramelow após depositar seu voto. Ele também expressou que o aumento do AfD não é um problema único na Turíngia, mas uma questão mais ampla. Ele mostrou irritação, dizendo: "Só o 'divertido' Leste é sempre discutido", e acrescentando: "O sentimento leste-oeste não está em bom estado".

