A eficiência da produção: as empresas devem melhorar a sua capacidade de produzir veículos comerciais eletrónicos mais caros a um ritmo acelerado.

Propostas sugerem uma taxa especial temporária de depreciação até 2028: no primeiro ano de compra, uma taxa de 40% é proposta. Esta diminui para 24%, 14%, 9%, 7% e 6% nos anos subsequentes. O governo justifica isso como proporcionando "incentivos fiscais fortes, especialmente para o aumento do mercado de mobilidade elétrica no setor empresarial", diz o ministério.

Além disso, a taxa reduzida de imposto para carros elétricos de empresas será estendida a modelos mais caros. Atualmente, apenas carros abaixo de 70.000 euros se beneficiam de uma tributação mais baixa. Esta faixa de preço aumentará para 95.000 euros.

O Ministério das Finanças prevê uma perda anual de 465 milhões de euros em impostos de 2024 a 2028 devido a esta depreciação especial. O desconto fiscal para carros elétricos caros custaria ao governo um total de 140 milhões de euros até 2028.

A Alemanha tem registrado uma queda nas novas matriculas de carros elétricos há algum tempo. Em agosto, elas caíram 68,8% em comparação com o ano anterior, de acordo com dados recentes da Autoridade Federal de Trânsito. As razões incluem o fim da financiamento público para a compra de carros elétricos no ano passado e os preços mais altos em comparação com os motores tradicionais. Os consumidores também relatam incerteza devido aos pedidos políticos para adiar a proibição de motores de combustão em 2035.

"A depreciação acelerada para veículos empresariais elétricos a bateria nos primeiros anos pode ser benéfica para introduzir veículos elétricos usados", afirmou Jens Hilgenberg da BUND. No entanto, ele criticou os benefícios fiscais para carros elétricos caros como "mais um presente para Mercedes, BMW e Audi". Ele acredita que os problemas dos fabricantes são principalmente devido à falta de carros elétricos acessíveis no mercado.

Stefanie Langkamp da Aliança pelo Clima também expressou preocupações: "O governo continua a promover carros de empresa caros e luxuosos e veículos a motor a combustão sujos em vez de impulsionar o mercado para carros elétricos pequenos e acessíveis".

No entanto, a Associação da Indústria Automobilística (VDA) apoiou ambas as medidas como "um sinal significativo e correto". A depreciação acelerada poderia 'estimular o crescimento da mobilidade elétrica', explicou a presidente da VDA, Hildegard Müller. Em particular, o aumento da base tributável de 70.000 para 95.000 euros ajudaria a acelerar o crescimento. "Isso também contribuirá para o mercado de usados de passageiros elétricos, uma vez que os carros de empresa estarão mais disponíveis a um preço acessível após o período de aluguel, que é geralmente de três anos", ela acrescentou.

As empresas do setor empresarial podem encontrar esses incentivos fiscais propostos atraentes, uma vez que proporcionam taxas de depreciação significativas para a mobilidade elétrica nos primeiros anos de compra. A taxa reduzida de imposto estendida para carros elétricos de empresas também se aplica a modelos mais caros, o que pode incentivar mais empresas a investir em veículos elétricos.

