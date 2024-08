A edição de 2025 do Festival de Canção da Eurovisão (ESC) está marcada para Basileia

Após a vitória de Nemo neste ano do ESC em Malmö, a Suíça foi escolhida para sediar a competição em 2025. As cidades concorrentes foram Basileia, Genebra, Zurique e Berna, todas disputando para hospedar o maior espetáculo vocal do mundo. A previsão de audiência para as transmissões deste ano do ESC chegou a aproximadamente 160 milhões de espectadores.

