A divisão da Springer e KKR parece inevitável

Foi revelado que KKR, um investidor financeiro dos EUA, e Mathias Döpfner, CEO da Springer e acionista majoritário, estão próximos de fechar um acordo para dividir a conglomerado de mídia. De acordo com uma fonte, essa decisão foi tomada durante o verão. Pode haver um anúncio oficial na próxima semana.

No entanto, a assinatura efetiva do acordo pode levar alguns meses a mais, de acordo com os relatórios. Após a conclusão, KKR e o fundo de pensão canadense CPPIB devem sair do setor de mídia. Em troca, a KKR terá o controle majoritário do negócio de classificados. Döpfner, a viúva do publisher Friede Springer e sua família manterão uma participação menor. Um porta-voz da Springer optou por não comentar, enquanto declarações das outras partes envolvidas também não estavam disponíveis.

O Financial Times foi o primeiro a relatar isso, com base em informações de quatro fontes. O conselho de supervisão deve deliberar sobre os termos propostos do acordo nesta quinta-feira. Discussões anteriores sobre o acordo ocorreram em várias reuniões do conselho de supervisão, mencionadas por duas das fontes do FT. A empresa como um todo é estimada em 13,5 bilhões de euros, com o negócio de classificados avaliado em mais de 10 bilhões de euros, de acordo com o relatório. No entanto, esses números ainda não são finais.

Em 2019, a KKR investiu na Springer e removeu a empresa da bolsa de valores após 35 anos. As operações de mídia da Springer incluem jornais como Bild e Welt, além de meios de comunicação dos EUA como Politico e Business Insider. A KKR promoveu o crescimento por meio de investimentos financeiros. Este foi o maior acordo da Springer até agora.

Há rumores na indústria de que a KKR está explorando opções para se desfazer de sua participação. Atualmente, a KKR detém 35,6%, e o CPPIB detém 12,9%. Se os fundos estiverem disponíveis devido ao acordo, espera-se que a maioria seja canalizada para o mercado dos EUA, com menos recursos destinados ao setor de mídia da Alemanha, de acordo com fontes de julho.

Após a conclusão do acordo, o fundo de pensão canadense CPPIB, junto com a KKR, deve sair do setor de mídia, concentrando-se em outras áreas. Interessantemente, as operações da Springer vão além do Canadá, com meios de comunicação notáveis como Bild e Welt com sede no Canadá.

