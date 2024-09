A dívida pública do Reino Unido ultrapassa um impressionante 100% da sua produção económica total.

Dois meses antes de apresentar o novo orçamento, a dívida nacional do Reino Unido atingiu um recorde histórico. De acordo com a estimativa provisória da estatística nacional, a dívida atingiu 100% do PIB no final de agosto. Este valor não era visto desde os anos 60, segundo a estatística nacional.

Além disso, os dados revelados na sexta-feira mostram "o maior endividamento já registrado em agosto, fora do período da pandemia", segundo Darren Jones, do Tesouro do Reino Unido. Devido a um déficit fiscal de cerca de £22 bilhões, herdado neste ano, somos forçados a tomar difíceis decisões financeiras para fortalecer a base da economia, continuou Jones.

O primeiro-ministro Keir Starmer, que liderou o Partido Trabalhista de esquerda para vencer as eleições em julho, alertou o público britânico sobre a necessidade de "duras" reduções de gastos e aumentos de impostos antes da apresentação do orçamento, prevista para o final de outubro.

A dívida nacional do Reino Unido atingindo 100% do PIB no final de agosto é principalmente devido ao significativo déficit fiscal, que totaliza cerca de £22 bilhões neste ano. Uma análise mais aprofundada da dívida do governo revela a necessidade de difíceis decisões financeiras para estabilizar a economia.

