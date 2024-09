Informação Não Verificada, Fatos Não Checados ou Despropaganda - A disseminação de informações enganosas sobre o Mpox

Desta vez, não é sobre o Covid-19 causando caos, mas sim a Monkeypox. Boatos estão se espalhando como fogo em certos círculos das redes sociais, com teorias conspiratórias familiares da era do Covid-19 agora sendo aplicadas a essa doença, anteriormente conhecida como 'Affenpocken'.

Apesar de o coronavírus ter praticamente desaparecido de nossas vidas cotidianas na Alemanha, desinformação sobre o Covid-19 é principalmente compartilhada entre grupos específicos online. Por outro lado, reivindicações falsas sobre a Monkeypox recentemente ganharam força em plataformas como o Facebook, X, TikTok, Telegram, e assim por diante.

De acordo com Miro Dittrich do Centro de Monitoramento, Análise e Estratégia (Cemas), discussões sobre a Monkeypox também podem ser encontradas em canais e grupos do Telegram de extrema-direita e conspiratórios. Uma análise de cerca de 5.000 canais e grupos do Telegram no meio de agosto revelou que os termos "Affenpocken" ou "Monkeypox" foram mencionados com frequência.

Imagem Enganosa da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recentemente declarou uma "emergência de saúde de preocupação internacional" devido à propagação crescente de uma variante específica do vírus Monkeypox (Clade Ib) na África. Essa medida visava aumentar a vigilância entre as autoridades globais.

No entanto, uma declaração enganosa se espalhou online alegando que a OMS havia ordenado aos governos que se preparassem para novos megabloqueios. Isso não é verdade, e uma diretiva dessas é infundada: a organização internacional não tem autoridade nem capacidade para fazê-lo. "Apenas os países têm a soberania de tomar decisões e medidas para a saúde de suas populações", explica o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, à agência de notícias alemã (dpa).

A narrativa de um suposto excesso de poder da OMS ganhou força recentemente, especialmente durante a era do Covid-19 - e era tão falsa então quanto agora.

Covid-19, Monkeypox, Desinformação

Parece que reivindicações falsas da pandemia estão sendo diretamente transferidas para a Monkeypox. De acordo com o especialista do Cemas, Dittrich, "ideólogos conspiratórios ainda podem alcançar pessoas, mas o interesse diminuiu significativamente para um grupo específico".

"Se uma nova doença aparece e há uma vacina para ela, ela será naturalmente ajustada à mesma narrativa", acrescenta Dittrich. "Não importa aos ideólogos conspiratórios quão perigosa é a Monkeypox, como ela é transmitida ou que tipo de vacina ajuda contra ela".

É importante notar que ambos os vírus diferem significativamente entre si. A principal via de transmissão de ambos os vírus é muito diferente. Enquanto o Sars-Cov-2 é transmitido principalmente por meio de gotículas minúsculas no ar, o contato pele a pele é a principal via de transmissão da Monkeypox.

Isso diz respeito principalmente ao contato pele a pele próximo durante o sexo ou abraços, massagens e beijos próximos. O risco de infecção é particularmente alto entre aquelas com erupções cutâneas, feridas ou crostas.

Segundo os relatórios do RKI, não foram relatados casos confirmados de Mpox com clade I na Alemanha até agora (até 31.8.), o que se acredita causar uma doença mais grave do que a variante do vírus anteriormente circulante (clade IIb). Cerca de 3.800 casos de clade IIb foram registrados em todo o país pelo RKI, com a maioria (cerca de 3.700) ocorrendo do início do verão ao outono de 2022.

"Monkeypox não é o novo Covid", afirma claramente o Diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, no meio de agosto em Genebra. Ele respondeu a uma pergunta sobre possíveis lockdowns como no pandemia do Covid, "Não". A OMS também não recomenda o uso de máscaras.

Além disso, vacinas contra a Monkeypox já estão disponíveis há algum tempo, mas a desinformação continua a se espalhar nas redes sociais. "O problema fundamental é que muitas pessoas que rejeitaram as vacinações durante a pandemia não se importavam com os efeitos específicos da vacinação", diz Dittrich.

A Monkeypox pode afetar qualquer pessoa, não apenas gays.

Algumas pessoas negam a existência da Monkeypox, enquanto outras minimizam seu perigo. Outros não negam o diagnóstico, mas estigmatizam aqueles afetados como pecadores. Uma falsa crença comum é que a Monkeypox é exclusivamente uma infecção sexualmente transmissível entre homens. Uma stigma semelhante para homens gays e bissexuais existiu com a AIDS/HIV décadas atrás.

Na Alemanha, até agora, homens que fazem sexo com homens foram especialmente afetados pelo clade IIb. No entanto, o gênero não desempenha nenhum papel na infecção, e é possível em contato sexual heterossexual ou outros contatos humanos próximos. Na África, as mulheres sofrem abortos, e muitos crianças são afetadas, especialmente pelo clade I.

"Vemos na cena de extrema-direita que a homossexualidade é equiparada à perversão e à imoralidade", explica Dittrich. "Então eles dizem: 'Veja, eles estão trazendo as doenças para você'".

Tenha cautela ao procurar teorias duvidosas na internet.

Afirmações não verificadas que circulam nas plataformas sociais geralmente têm um maior potencial de disseminação de desinformação. O funcionamento das plataformas de mídia social agrava esse problema - ao se adaptar continuamente ao rastro online dos usuários, elas distribuem conteúdo que coincide com as crenças anteriormente endossadas, estabelecendo câmaras de eco ou perspectivas confinadas. Esses ambientes seguros ou bolhas intensificam a crença de que uma perspectiva particular é correta, enquanto as perspectivas contraditórias são deixadas de lado.

Não tenho certeza sobre a afirmação de que a OMS ordenou aos governos que se preparem para novos megabloqueios devido à Monkeypox.

Apesar das significativas diferenças entre o Covid-19 e a Monkeypox, teorias conspiratórias estão sendo aplicadas à Monkeypox, semelhante ao que vimos durante a era do Covid-19.

