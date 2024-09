A disputa Trump-Harris cativou o discurso político entre os americanos, amplificando as representações errôneas sobre questões de migrantes.

Esse é o último boletim do "The Revolutionizer", um projeto de pesquisa da NBC que monitoriza o que os americanos típicos estão percebendo, consumindo e engajando-se em relação aos candidatos presidenciais durante a campanha.

Na última pesquisa - realizada de 13 a 16 de setembro pela Nielsen e Gallup em nome de uma equipe de pesquisa da NBC, Universidade de Harvard e Universidade de Stanford - mais da metade do que os participantes lembraram ter ouvido sobre Harris, e 40% do que eles lembraram ter ouvido sobre Trump, girava em torno do debate presidencial da CBS realizado em 9 de setembro.

Esse desvio é notável em uma corrida onde nenhum dos candidatos ainda foi encapsulado na mente dos americanos por qualquer questão ou narrativa distinta e abrangente, como sugeriram as pesquisas anteriores do Revolutionizer. A pesquisa foi realizada principalmente antes que as notícias sobre uma aparente segunda tentativa de assassinato na vida de Trump se disseminassem.

Após o debate, a pesquisa registrou um aumento na sentimentos favoráveis em torno das discussões sobre Harris, enquanto a conversa em torno de Trump mudou para um tom mais negativo - geralmente, o oposto do desvio de sentimentos após o debate entre Trump e o presidente Joe Biden. E embora Harris tenha recebido geralmente mais respostas positivas do que Trump ao longo de sua campanha, a diferença entre eles aumentou significativamente nesta semana. Os novos deslocamentos de sentimentos, revelou a pesquisa, foram principalmente estimulados pelo debate.

"Com base no que tenho observado e aprendido, a impressão geral é que Kamala Harris se saiu bem no debate e tem defendido um segundo, mas Trump está resistindo", comentou um respondente da pesquisa. Outro elogiou seu desempenho: "Ela se saiu melhor no debate. Trump não esperava por isso".

Essa análise de sentimentos não indica que o desempenho de Trump no debate tenha sido mal avaliado nesta pesquisa, embora outras pesquisas projetadas para medir as percepções públicas de seu desempenho sugiram o contrário entre aqueles que assistiram. Em vez disso, sugere que o que os americanos disseram sobre seu desempenho tendia a ser enquadrado em termos prejudiciais.

Mesmo entre os respondentes que apoiavam Trump, os elogios a seu desempenho foram menos prevalentes do que as críticas ao que eles perceberam como moderação tendenciosa. "Ele se saiu bem, considerando que a NBC é uma rede de notícias tendenciosa", explicou um respondente.

O tom das respostas que se concentravam na imigração também contribuiu para a sentimentos negativas em torno de Trump. Nos dados mais recentes, isso se concentrou principalmente em uma alegação viral desmentida sobre a cidade de Springfield, Ohio - primeiro propagada pelo candidato a vice-presidente de Trump, JD Vance, e mais tarde mencionada pelo ex-presidente no debate - que desde então precipitou uma onda de hostilidade racista contra a população de imigrantes haitianos da cidade. Nas últimas informações sobre o que os respondentes citavam para Trump, as frases relacionadas a essas alegações superavam tudo, exceto a própria frase "debate".

"Durante o debate com Kamala Harris, ele mencionou que indivíduos estavam roubando animais de estimação e comendo-os", notou um respondente da pesquisa. "Eu nunca vou esquecer disso".

Enquanto alguns respondentes que faziam referência à história a identificavam como falsa - um a descreveu como "desinformação inflamatória e racista" - outros pareciam aceitar a alegação infundada como fato. "Assisti a clips do debate contra Kamala, onde ele abordou os problemas dos imigrantes", respondeu outro. "Aparentemente, eles estão comendo animais".

O que os participantes lembraram ter aprendido sobre Harris na semana passada se concentrou principalmente no debate em si, com frases como "assistir", "presidencial" e "políticas" se juntando a "debate" no top 10. Em sua esteira, a proporção que mencionava a frase "mentira" para descrever o que eles ouviram sobre Harris atingiu seu ponto mais alto neste ciclo eleitoral e foi citada pelo mesmo número de respondentes que those who employed the term in reference to Trump.

Um terceiro tema relacionado ao debate surgiu para Harris: a endorsement que ela recebeu após o debate da Taylor Swift. O nome da música foi o quarto mais referenciado no dado pós-debate, e "endorsar" ficou em décimo lugar.

O desempenho de Harris no debate e a subsequente endorsement da Taylor Swift têm dominado as discussões recentes na política. Apesar dos esforços de Trump para negociar um segundo debate, a percepção pública dele após o primeiro debate tem sido predominantemente negativa, frequentemente enquadrada em termos prejudiciais.

