- A disputa eleitoral está a chegar ao fim.

À medida que as eleições estaduais muito esperadas na Turíngia e na Saxônia se aproximam, os partidos políticos estão em campanha para conquistar os eleitores. A Alternativa para a Alemanha (AfD) está realizando seu último comício em Erfurt, com o candidato principal Björn Höcke e a co-presidente federal Alice Weidel prestes a falar. Enquanto isso, A Esquerda, liderada pelo candidato principal e atual Ministro-Presidente Bodo Ramelow, está em campanha em Gera.

Na Saxônia, a candidata principal da Esquerda, Susanne Schaper, está encerrando sua campanha em Leipzig. Quanto às alianças em Zwickau e Dresden, eles estão planejando manifestações para promover a tolerância e a democracia antes das eleições. Mais de 8.000 pessoas são esperadas para o comício na capital do estado.

Essas eleições podem alterar significativamente os cenários políticos de ambos os estados, especialmente na Turíngia, onde formar um governo pode ser um desafio.

De acordo com as últimas pesquisas do ZDF Politbarometer, a AfD lidera na Turíngia com 29%, bem à frente da União Democrata-Cristã (CDU) com 23% e da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) com 18%. Na Saxônia, a CDU lidera com 33%, seguida de perto pela AfD com 30%. O Partido da Esquerda não deve entrar no parlamento estadual, com os Verdes e os Social-Democratas (SPD) ambos com 6% nas pesquisas. A BSW está com 12%.

O cientista político Manfred Güllner acha difícil prever os resultados na Saxônia e na Turíngia. Ambos os ministros-presidentes em exercício, Ramelow e Michael Kretschmer (CDU), têm altos índices de aprovação.

A visita do Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) à Saxônia foi recebida com vaias

As eleições têm visto um aumento na campanha dos partidos, com políticos federais de alto nível comparecendo aos comícios finais nos dois estados. O Chanceler Scholz, representando o SPD, participou do evento de encerramento do partido em Chemnitz, que foi recebido com protestos ruidosos. O comício próximo do micro-partido de extrema-direita Freie Sachsen podia ser ouvido com vaias e assobios durante todo o evento.

Durante seu discurso, o Chanceler enfatizou a importância de atrair trabalhadores de outros países para manter a prosperidade e as perspectivas futuras da Alemanha. "Do contrário, não vai dar certo", disse ele, enfatizando a necessidade de um mercado de trabalho aberto, proteção para aqueles que buscam refúgio e regulamentações claras para a gestão da imigração.

A presidente do SPD, Saskia Esken, está preocupada com o desempenho do partido nas pesquisas

Saskia Esken, presidente do SPD, está preocupada com as perspectivas do partido nas próximas eleições. "Estamos lutando para garantir que os social-democratas permaneçam representados nos parlamentos estaduais e em governos estáveis", disse ela ao Augsburger Allgemeine.

As últimas pesquisas mostram o SPD com entre 6 e 7% em ambos os estados, o que pode não ser suficiente para alcançar a cota de 5% necessária para entrar no parlamento estadual. "Claro que isso é uma grande preocupação, e pesa heavily no meu coração", disse Esken. "Precisamos comunicar claramente que o SPD defende a justiça social, bons salários e políticas educacionais bem-sucedidas."

Esken criticou o bom desempenho de partidos como a AfD e a BSW nas pesquisas. "É alarmante, e é especialmente surpreendente considerando que as pessoas ainda não sabem o que estão Getting com a BSW", disse ela. "Eles parecem dispostos a apostar em uma quantidade desconhecida."

Nas pesquisas para a Turíngia, a CDU fica atrás da AfD e da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), com apenas 23% dos votos, enquanto na Saxônia a CDU lidera com 33%.

Em suas recentes entrevistas, a presidente do SPD, Saskia Esken, expressou preocupação com os números das pesquisas do partido tanto na Saxônia quanto na Turíngia, temendo que não atinjam a cota de 5% necessária para entrar no parlamento estadual.

Leia também: