A disputa confidencial sobre a sucessão de Murdoch continua a ser protegida, como o juiz rejeita a alegação da imprensa para envolvimento

Um grupo de veículos de notícias, como a CNN, The New York Times, NPR e ABC, entre outros, solicitou ao tribunal que revelasse um caso envolvendo a confiança da família Murdoch e concedesse acesso. No entanto, o juiz rejeitou esse pedido devido ao alto nível de privacidade nos tribunais do Nevada em relação a assuntos de confiança familiar.

Apesar da disputa em andamento dentro da família Murdoch pelo controle de suas empresas, já que o patriarca tem 93 anos, todas as partes aprovaram a exclusão do caso.

Esse tipo específico de tribunal oferece uma privacidade excepcional, permitindo que as partes e os juízes mantenham os casos ocultos da vista pública em um nível tal que eles não são nem listados nos calendários do tribunal. Foi somente quando The New York Times revelou o caso em julho que ele ganhou alguma atenção. O caso, agora visível nos documentos do tribunal, é simplesmente rotulado como "The Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813".

Em suas declarações legais, os advogados da família argumentaram que abrir o caso Would expuser informações confidenciais relacionadas aos negócios de Murdoch, incluindo a Fox News, uma rede a cabo de inclinação à direita, e The Wall Street Journal. Além disso, isso poderia potencialmente colocar em risco a segurança pessoal de Murdoch.

O juiz concordou, indicando que "uma confiança familiar, mesmo quando é acionista em empresas públicas, é um arranjo legal privado, como as leis de selamento reconhecem".

O juiz abordou o pedido permitindo que alguns documentos relacionados ao caso fossem divulgados publicamente. Além disso, detalhes sobre o juiz e os advogados envolvidos estão acessíveis ao público. O resto do caso, programado para começar na próxima semana com a presença da família Murdoch, permanecerá oculto.

Apesar do interesse da mídia nos assuntos da família Murdoch, a extrema privacidade em negócios e assuntos de confiança familiar nos tribunais do Nevada impediu a cobertura generalizada do caso. Diante disso, vários veículos de mídia, incluindo publicações empresariais, viram uma oportunidade de relatar sobre o potencial impacto do caso nas corporações de Murdoch, como a Fox News e The Wall Street Journal.

