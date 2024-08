A discussão sobre o papel da OVG Münster como presidente avança para a próxima fase

Algumas semanas após a nomeação de Limbach no final de junho de 2022, ele supostamente teve um jantar com um alto funcionário do Ministério do Interior. Este funcionário revelou sua intenção de se candidatar a uma posição no OVG. Havia outros dois candidatos também. Avaliações foram solicitadas para todos os três. Limbach, por sua vez, produziu uma avaliação abrangente para a nova candidata, classificando-a como "altamente adequada". Ele então propôs ela para a posição prestigiada. O Conselho Presidencial do Tribunal Administrativo do Reno do Norte-Westphalia concordou.

Um dos outros candidatos, um juiz federal, afirmou controversamente que o processo favorecia a candidata feminina. Ele mencionou que os grupos de coalizão de Düsseldorf desejavam uma mulher para a posição. Antes da avaliação do segundo candidato, o Ministro supostamente expressou sua preferência pela candidata feminina e encorajou-o a retirar sua aplicação. O processo foi considerado injusto.

O Tribunal Administrativo de Münster emitiu uma proibição temporária, em um pedido urgente, para impedir que o Ministério preenchesse a posição com a candidata feminina. No entanto, o OVG posteriormente reverteu essa decisão. A acusação de manipulação do processo de seleção era infundada, argumentou o OVG. O reclamante então recorreu ao Tribunal Constitucional Federal.

O Tribunal Constitucional Federal recentemente concluiu que o direito do reclamante a um recurso legal adequado havia sido violado. O OVG não havia fornecido uma base factual suficiente. Ele simplesmente afirmou que o suposto "vantagem" comentário sobre a candidata feminina poderia vir de uma antecipação legítima. Consequentemente, é necessário reexaminar o caso.

No entanto, a queixa constitucional não foi bem-sucedida quando alvo supostas falhas no processo de seleção e justificativa entre candidatos. O tribunal de Karlsruhe afirmou que uma violação constitucional não havia sido demonstrada adequadamente nessa parte. Este segmento não será objeto de revisão. Além do OVG, o parlamento estadual também está investigando o assunto - ele estabeleceu um comitê de fato.

O OJ, ou o OVG, defendeu sua decisão de prosseguir com a candidata feminina apesar da controvérsia, argumentando que as alegações de manipulação eram infundadas. Mais tarde, o parlamento estadual formou um comitê de fato para investigar o assunto ainda mais a fundo.

