A diminuição dos volumes de geleiras suíças persiste neste ano em curso.

Apesar da neve substancial que caiu durante o inverno de 2023/24, os glaciares da Suíça não melhoraram significativamente: A Comissão de Monitoramento da Criosfera da Academia Suíça de Ciências revelou que o clima anormalmente quente em julho e agosto, além da poeira do Saara que se depositou nas montanhas, resultou em uma redução de 2,5% no volume dos glaciares neste ano.

Na primeira análise, a situação parecia favorável, com a Academia mencionando que a neve pesada do inverno de 2023/24, indicada pela rede de monitoramento de glaciares da Glamos, mostrou um aumento de 30% na neve acima de 2.200 metros em comparação com as médias tradicionais. A Academia afirmou ainda que as médias de profundidade de neve entre novembro e maio atingiram níveis recorde, que remontam a 90 anos.

Apesar dos sinais promissores da primeira análise da neve, a medição final do volume dos glaciares revelou um resultado contrário. O aumento de 30% na neve acima de 2.200 metros e as médias recorde de profundidade de neve no inverno não foram suficientes para compensar os efeitos negativos da onda de calor em julho e agosto e da poeira do Saara, resultando em uma pequena redução de 2,5% no volume dos glaciares.

