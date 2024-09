- A determinação da entrada no MSC depende do estatuto de cidadania no HHLA

Hoje, o Parlamento de Hamburgo está prestes a tomar uma decisão final sobre a entrada controversa da maior empresa de navegação do mundo, a MSC, na empresa de logística do porto de Hamburgo, a HHLA. Inicialmente agendada para a última sessão antes das férias de verão, a recusa da oposição em realizar uma segunda leitura adiou o acordo para a primeira sessão após as férias. Com uma maioria de dois terços do SPD e dos Verdes, está claro que a decisão irá de acordo com os desejos do Senado. No entanto, qual é o grande problema que se espera que continue por pelo menos 40 anos? Vamos mergulhar nisso:

Quem é a HHLA?

A Hamburg Port and Logistics AG, ou HHLA, não é uma empresa de manuseio de carga comum. Estabelecida a partir da Hamburg Free Port Warehouse Company, fundada em 1885, esta empresa é o centro do porto. Em 2021, aproximadamente 5,9 milhões de contentores padrão (TEU) foram manuseados em suas três terminais de contentores - Tollerort, Altenwerder e Burchardkai. Isso corresponde a cerca de 77% do manuseio total de aproximadamente 7,7 milhões de TEU no porto de Hamburgo. Além disso, a HHLA, com seus quase 6.800 funcionários, também opera em terminais de outros portos, como Odessa, na Ucrânia, Trieste, na Itália, e Muuga, na Estônia.

Além de seus terminais, as empresas de transporte de contentores por estrada e ferrovia da HHLA são igualmente significativas. Por exemplo, a subsidiary Metrans da HHLA transportou cerca de 1,4 milhões de TEU, principalmente para vários países da Europa Central e Oriental, em 2021. Isso representa mais de metade dos cerca de 2,5 milhões de TEU movimentados por ferrovia no porto de Hamburgo, com a Metrans também sendo ativa em outros portos.

Graças à empresa predecessor da HHLA, que desenvolveu e construiu a Speicherstadt, o maior complexo de armazéns do mundo na época, a HHLA é responsável pelo sítio do Património Mundial da UNESCO. Sua sede corporativa ainda está localizada lá. Além disso, a HHLA gere imóveis ao redor do famoso mercado de peixe, que é popular entre os turistas.

Como a HHLA está se saindo?

A situação é desafiadora. Como uma empresa com orientação internacional, a HHLA muitas vezes sente o impacto direto de crises globais. Apesar de uma receita de cerca de 1,45 bilhão de euros em 2021, eles conseguiram fazer um lucro de apenas 20 milhões de euros. O manuseio de contentores diminuiu em 7,5%, e o transporte de contentores em 5,4%, confirmando uma tendência que vem ocorrendo desde a crise financeira global de 2008, ao contrário de portos concorrentes como Roterdã e Antuérpia. No primeiro trimestre deste ano, a HHLA até mergulhou no vermelho, mas conseguiu se recuperar no segundo trimestre.

Além disso, mudanças entre as principais empresas de navegação, como a Maersk e a Hapag-Lloyd, que estão se unindo na "Cooperação Gemini" e preferem chamar em portos onde eles possuem ou controlam terminais no futuro, representam uma ameaça. Consequentemente, a cotação da ação da HHLA, que está listada na bolsa de valores desde 2007, viu uma queda significativa. Começou em 59 euros por ação e atualmente está negociando em torno de 16 a 17 euros. Apesar disso, a HHLA precisa urgentemente de fundos para a modernização e automação de seus terminais.

Em um movimento surpreendente, o Senado vermelho-verde de Hamburgo - que anteriormente detinha cerca de 70% das ações, com o restante em livre flutuação - decidiu sobre uma intervenção drástica. Na manhã de 13 de setembro de 2023, o Prefeito Peter Tschentscher, o Senador da Economia Melanie Leonhard e o Senador das Finanças Andreas Dressel (todos do SPD) surpreendentemente se dirigiram à imprensa, anunciando que a maior empresa de navegação do mundo, a MSC, investiria na HHLA e possuiria 49,9% da empresa. A cidade Would hold 50,1%. Tschentscher descreveu isso como uma transação pioneira que levaria a uma parceria estratégica entre a cidade e o grupo MSC da família Aponte, com sede em Genebra. "Isso pode fornecer o impulso de que nossa economia marítima precisa em tempos desafiadores."

O que foi acordado?

Por quase metade das ações, a MSC aumentará seu volume de carga nos terminais da HHLA a partir de 2025 e alcançará um milhão de TEU por ano até 2031. Além disso, eles construirão uma nova sede alemã na Hafencity, que também abrigará a MSC Cruises, aumentando o número de empregos em Hamburgo em 700. Além disso, a MSC e a cidade pretendem aumentar o capital da HHLA em 450 milhões de euros. O Senador das Finanças Dressel explicou que os dois principais pontos das negociações para o contrato com duração de pelo menos 40 anos foram: "Devemos reter a maioria, e devemos garantir a co-determinação." Ambos os requisitos foram atendidos. "Como cidade, nós também continuaremos a ter o direito de propor candidatos para os cargos de CEO e do conselho de supervisão."

O que aconteceu após o anúncio do Senado?

Uma fúria de protestos se seguiu. Trabalhadores portuários saíram às ruas várias vezes, expressando seu descontentamento através de protestos furiosos - pela última vez no fim de semana passado - até mesmo sugerindo uma greve unofficial. Os corpos representativos, o sindicato Verdi e os especialistas advertiram em reuniões formais e uma audiência do Parlamento de Hamburgo sobre um possível erro e imploraram aos MPs: "Evitem nos levar para a catástrofe." O texto revela que demissões, grandes reduções na força de trabalho ou saídas das organizações patronais "não serão consideradas viáveis nos próximos cinco anos." No entanto, os críticos preveem uma mudança nessa posição mais tarde.

Principalmente, a conduta da MSC está sob escrutínio. Não é segredo que a MSC não tem uma reputação sólida em negociações coletivas, como ficou evidente com a demissão de um ex-presidente do conselho de trabalhadores de uma subsidiária em Hamburgo - uma decisão que foi posteriormente vetada pelo tribunal do trabalho, segundo a Verdi. Ou considere o CEO da MSC, Soren Toft, bem conhecido em Hamburgo: em 2017, como CEO da segunda maior empresa de navegação do mundo, a Maersk, ele garantiu que a Hamburg Süd continuaria como uma "marca comercialmente autônoma" após sua aquisição. A empresa comemorou seu 150º aniversário em 2021, mas o nome deixou de existir a partir de 2023.

Onde surgiu a crítica do acordo da MSC?

Muitos críticos argumentam que o preço acordado de 16,75 euros por ação, o que equivale a aproximadamente 233 milhões de euros, pelas ações municipais da HHLA está significativamente subavaliado. O ex-presidente da Associação do Porto de Hamburgo, Gunter Bonz, declarou ao "Hamburger Abendblatt": "Parabéns à MSC. A empresa jogou bem suas cartas e explorou o Senado". A HHLA tem um valor muito maior, com a Metrans sozinha avaliada em dois bilhões de euros. O porta-voz do grupo parlamentar da CDU para a política portuária, Goetz Wiese, já apresentou uma queixa à Comissão Europeia. "Negociações não reveladas, falta de licitação, avaliação sem princípios financeiros reconhecidos e experts independentes foram impedidos de examinar os documentos do contrato", ele justificou suas ações.

Quem é a MSC?

É incerto. O que se sabe é: a MSC é a maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo. Sua divisão de contêineres abriga 760 navios que servem 520 portos em 155 países. Sua subsidiária TiL está envolvida em cerca de 70 terminais em todo o mundo. Em Bremerhaven, a MSC faz parte de uma joint venture com a Eurogate, detendo uma participação de 50% na MSC Gate Bremerhaven. Basicamente, essas são todas as informações oficiais. O CEO da MSC, Toft, já declarou: "Apenas fornecemos as informações que somos obrigados a compartilhar". A confidencialidade cerca da receita e dos lucros anuais da MSC, por exemplo. Relata-se que a MSC relatou cerca de 86 bilhões de euros em receita e 36 bilhões de euros em lucros em 2022, uma margem de lucro que quase iguala o dobro do orçamento da cidade hanseática de Hamburgo para 2023/24.

