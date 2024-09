- A despedida é expressa por Katie Holmes.

Katie Holmes (46) falou sobre o falecimento de seu colega de elenco Obi Ndefo (1972-2024), que morreu aos 51 anos em 31 de agosto. Holmes compartilhou uma foto, originalmente postada por sua colega Mary-Margaret Humes (70). "Trabalhar com ele foi ótimo, e ele era uma pessoa tão atenciosa", escreveu Holmes. Ela expressou suas condolências à família dele e se despediu com um emoji de coração.

Holmes ficou famosa como Joey Potter em "Dawson's Creek" na década de 1990. Ndefo, conhecido por seus papéis em "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) e "Stargate SG-1" (1997), interpretou o irmão dela na série.

Luto adicional dos astros de "Dawson's Creek"

Anteriormente, Humes, que trabalhou ao lado de ambos os astros em "Dawson's Creek", prestou sua homenagem a Ndefo com uma publicação detalhada no Instagram. Ela o descreveu como uma "luz brilhante" e um "amigo querido". Ela também admirou sua força diante das adversidades da vida.

A irmã de Ndefo anunciou sua morte prematura por meio de uma publicação no Facebook. A causa de sua morte, como um ator veterano e instrutor de ioga, não foi revelada. Em agosto de 2019, Ndefo sofreu um grande revés quando, após visitar um supermercado, foi atingido por um SUV em um estacionamento, o que resultou na perda de ambas as pernas. No entanto, apesar desse desafio, Ndefo manteve uma atitude positiva e permaneceu determinado.

Katie Holmes expressou suas condolências à família de Obi Ndefo, reconhecendo que a perda de vários artistas da indústria do entretenimento pode ser difícil. Após seu falecimento, muitos artistas que trabalharam com Ndefo em "Dawson's Creek" compartilharam homenagens comoventes, destacando sua natureza gentil e resiliente apesar das perdas que enfrentou.

