- A despedida de Adele é marcada por uma onda de emoção e uma extravagante pirotecnia.

O que há de novo e Até mais: A sensação musical Adele se despediu de Munique após dez apresentações em um mês. "Saúde, Munique", gritou a cantora de 36 anos no sábado à noite, desencadeando aplausos ensurdecedores de mais de 70.000 fãs que curtiram seu show em uma arena temporária especialmente construída para sua série de concertos. E foi bem merecido, já que Adele apresentou um show eletrizante com músicas quentes, entretenimento animado e emoções arrepiantes. "Isso é simplesmente encantador, estou com pele arrepiada", ela elogiou sua plateia.

Fãs de todo o mundo vieram a Munique para assistir Adele ao vivo. Um total de 730.000 ingressos foi vendido para todas as dez apresentações, embora não tenham sido baratos. Em troca do seu dinheiro bem ganho, os espectadores se sentaram em um espaço de apresentação colossal, decorado de preto e branco, de acordo com o estilo assinatura de Adele.

A atração principal foi uma tela de exibição impressionante, com 4.159 metros quadrados, que exibia Adele e os videoclipes de suas músicas. O estádio foi cercado pelo 'Universo de Adele', que incluiu food trucks e uma zona de karaokê, nos terrenos da feira de Munique.

Agora, Adele está se preparando para sua vida normal. Em poucas horas, ela vai embarcar em um avião, anunciou à plateia. Ela também revelou seus planos para segunda-feira: "Vou levar meu filho à escola".

A próxima série de concertos nos EUA está agendada para meados de outubro, em Las Vegas. Depois disso, Adele anunciou que vai sumir por um tempo. Ela quer aproveitar a vida que construiu, disse a cantora, que é famosa por não gostar de turnês e não se apresentou na Europa desde 2016.

A empolgação dos fãs pela música continuou a aumentar enquanto eles assistiam aos concertos de Adele, enchendo a arena temporária com o som de suas vozes cantando junto com seus hits. Após sua passagem bem-sucedida em Munique, Adele compartilhou que ama voltar à sua vida normal, que inclui levar seu filho à escola e ouvir música em casa.

