A demolição da ponte de Dresden terminou temporariamente por enquanto

Em prazo rigoroso, partes significativas da agora desmoronada Ponte Carola em Dresden precisaram ser detonadas e removidas antes da maré alta iminente. Até amanhã, as águas crescentes tornariam qualquer trabalho adicional no local impossível. Esses esforços incluíram o deployment de equipamento militar, especificamente a remoção de tanques do Exército Alemão.

Antes da enchente esperada, operações de demolição cruciais na metade submersa da Ponte Carola sobre o Elba em Dresden foram concluídas com sucesso. O porta-voz do corpo de bombeiros, Michael Klahre, confirmou essa informação. Isso se refere à parte da ponte perto do lado de Neustadt. Isso significa que o projeto foi concluído antecipadamente em relação às expectativas iniciais, que eram para a tarde de domingo. Infelizmente, uma parte da ponte ainda está no Elbe. A limpeza do lado do Elba foi concluída, disse Klahre. À noite, a maquinaria será removida da margem.

A equipe trabalhou sob pressão para limpar detritos da margem antes do perigo de enchente iminente. Seções da ponte foram esmagadas e levadas embora por caminhões. Dois tanques de apoio do Exército Alemão também estavam no local para ajudar. O Exército Alemão carregou um vídeo na plataforma X mostrando um tanque empurrando galhos e detritos.

O Centro de Gestão de Águas da Saxônia prevê um nível de água de quatro metros na manhã de domingo. Nesse nível, nenhum trabalho na margem seria possível. A área é importante durante a enchente porque a corrente deve passar pela parte submersa, explicou o líder da Divisão de Meio Ambiente de Dresden, René Herold.

A parte da ponte que desabou no Elba na quarta-feira permanecerá no local por enquanto. De acordo com as estimativas atuais, não terá um impacto significativo no nível da água. Só poderá ser removida após a enchente ter diminuído, de acordo com a chefe da Divisão de Ruas e Infraestrutura, Simone Prüfer. Os planos para a demolição estão sendo desenvolvidos.

Apesar do segmento da ponte ainda estar no Rio Elba, os esforços para limpar a área em torno da Ponte Carola de Dresden foram concluídos antecipadamente. Os tanques militares ajudaram nessa operação, auxiliando na remoção de detritos, como visto no vídeo carregado pelo Exército Alemão no X.

Leia também: