A demissão emocional da capitã de futebol Alexandra Popp marca o fim da era de prestígio da federação alemã de futebol.

Aleksandra Popp, a prominent German female footballer, está se despedindo da seleção nacional após 145 partidas com a camisa da DFB e cinco anos como capitã. Sua partida de despedida ocorrerá em sua cidade natal.

Popp tem sido a figura principal da seleção feminina da Alemanha por quase duas décadas. Ela foi uma jogadora vital, liderando tanto dentro quanto fora de campo com sua atitude, mentalidade, personalidade e habilidades futebolísticas. O novo técnico Christian Wueck terá que nomear um novo líder no início de seu mandato.

O primeiro jogo de Wueck será contra a Inglaterra no dia 25 de outubro no Estádio de Wembley. No dia 28 de outubro, Popp vestirá a camisa da DFB pela última vez - em sua cidade natal de Duisburg, onde sua carreira internacional começou.

"Alex Popp foi a personificação da seleção feminina por quase duas décadas. Ela foi uma pedra angular, liderando com sua energia, mente, personalidade e competência futebolística. Outros agora terão que assumir papéis de liderança", disse Wueck em um comunicado da DFB. "Eu teria adorado trabalhar com ela na seleção, mas eu sabia desde cedo após os Jogos Olímpicos que seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela deixa para trás sapatos grandes para serem preenchidos, e ela merece nosso respeito máximo por isso."

Corpo como uma 'bomba-relógio'

Popp continuará sua jornada no futebol do clube por enquanto. Seu contrato com o VfL Wolfsburg se estende até 30 de junho de 2025. Ainda não se sabe se ela continuará jogando futebol após a temporada. Popp lutou com lesões ao longo de sua carreira.

"Eu queria tomar essa decisão importante por mim mesma, de dentro. Nem meu corpo, que parece uma bomba-relógio, nem ninguém mais deveria determinar meu destino. Antes que a chama se apague completamente, agora é o momento perfeito."

A Popp de 33 anos conquistou a medalha de bronze com a equipe da DFB nos Jogos Olímpicos mais recentes, sua maior conquista sendo a medalha de ouro em 2016, e também foi vice-campeã europeia em 2022. Em 144 jogos internacionais, ela marcou 67 gols e atuou como capitã desde 2019. Sua estreia na seleção nacional foi contra a Coreia do Norte em 17 de fevereiro de 2010. No entanto, sua carreira na DFB começou ainda antes de sua estreia internacional, vencendo o Campeonato Europeu com a equipe sub-17 e a Copa do Mundo com a equipe sub-20, terminando como artilheira e melhor jogadora.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, elogiou Popp como "embaixadores do futebol alemão" e reiterou: "Esportivamente, ela foi e é uma figura extraordinária. E graças a sua atitude aberta e honesta e sua posição inequívoca, ela foi um embaixador excepcional para a DFB."

A aposentadoria de Popp da DFB vinha sendo sugerida há algum tempo. A três vezes "Jogadora do Ano" da Alemanha deixou em aberto após os Jogos Europeus de 2022, o fiasco da Copa do Mundo de 2023 e agora o sucesso nas Olimpíadas se ela continuaria jogando pela seleção nacional. Ela sempre escolheu continuar, mas agora é o fim. A goleira Merle Frohms e a defensora Marina Hegering já se despediram da seleção da DFB após as Olimpíadas. Popp era a última campeã olímpica de Rio ainda na equipe para a França. O Campeonato Europeu na Suíça está chegando no próximo ano.

Com a saída de Alexandra Popp, a seleção da DFB perde seu ícone. A jogadora versátil foi uma fonte de identificação, escolhida pela "Kicker" como a primeira mulher "Personalidade do Ano" em 2022. Após saber sobre o prêmio, ela questionou: "O que eu fiz? Eu apenas joguei futebol e fui eu mesma. Foi importante para mim permanecer com os pés no chão, e muitas pessoas apreciam isso em mim. E também é importante para mim ser autêntica. Eu não quero fingir, eu quero ser verdadeira." Ela é vocal e luta pelos direitos das mulheres no futebol. Ela desfruta do respeito de suas colegas, com Lena Oberdorf a descrevendo como a "âncora da equipe" antes dos Jogos Europeus de 2022, e é uma ídola para os jovens jogadores.

Seus oponentes temem sua mentalidade de nunca desistir, seu poder de cabeceio, seu espírito de luta e sua presença imponente. Quando Popp teve que ser substituída logo antes da final da Euro 2022 devido a uma lesão, a então treinadora Martina Voss-Tecklenburg disse após a partida perdida para a Inglaterra: "Isso teria causado uma reação se a Poppi tivesse jogado."

Popp é mais conhecida como atacante, mas foi utilizada em diversas posições ao longo de sua carreira. No Wolfsburg, ela inicialmente jogou na defesa, e nos Jogos Olímpicos, ela jogou como meio-campista defensivo devido à ausência de Lena Oberdorf sob o comando do técnico interino Horst Hrubesch. "Eu fico feliz quando posso jogar na frente", ela disse recentemente, mas ela colocou a equipe em primeiro lugar nas Olimpíadas.

O primeiro grande torneio de Popp com a seleção principal foi a Copa do Mundo de 2011, onde ela era a jogadora mais jovem ao lado de figuras conhecidas como Birgit Prinz e Inka Grings, a goleira Nadine Angerer e a nova co-treinadora do DFB, Saskia Bartusiak. A equipe não conseguiu superar o Japão, os eventual campeões mundiais, nas quartas de final. Durante a infância, ela foi ofuscada pelos dominantes campeões de sua época, já que as mulheres alemãs dominavam o futebol. Figuras importantes a ajudaram a se tornar uma estrela por si mesma. "Já aos 17 ou 18 anos, a mídia já me havia batizado como a segunda Birgit Prinz. Não é tarefa fácil. Meus pais tiveram que se esforçar muito para me manter com os pés no chão, e minha melhor amiga sempre foi um grande apoio para mim", ela compartilhou certa vez com o "Kicker".

O fato de Popp nunca ter conquistado o título de campeã europeia pode ser atribuído às suas circunstâncias únicas. Ela fez sua estreia na Eurocopa apenas em 2022, aos 31 anos. Lesões a impediram de competir na vitória na Eurocopa de 2013, bem como no torneio de 2017. Em contrapartida, ela disputou quatro Copas do Mundo - 2011, 2015, 2019, onde atuou como capitã, e 2023, que terminou com uma eliminação na fase de grupos na Austrália.

Após a Eurocopa de 2022, Popp se tornou uma das jogadoras mais cobiçadas. Ela trocou sua camisa e meias por um blazer e uma blusa, fez aparições como convidada em "Wetten, dass...?!", onde respondeu astutamente a Thomas Gottschalk após confusões com sua colega de time Giulia Gwinn, e na revisão do ano na TV com Markus Lanz. Em sua biografia "Então Eu Mostrarei para Você no Campo", ela discute esse período selvagem, bem como o forte contraste: após a Eurocopa, ela perdeu seu pai, com quem tinha uma relação próxima. Quando ele e sua mãe foram obrigados a vender sua loja de açougue e declarar falência anos atrás, Popp, como uma promissora futebolista, abriu mão de sua mesada para ajudar sua família a se manter. Esse ato altruísta ainda influencia a atleta de sucesso e a impede de se entregar a algo verdadeiramente extravagante.

Gwinn como a líder do futuro?

Fora dos campos, ela equilibrou sua carreira com um aprendizado como zeladora de zoológico. Se ela continuará sua carreira nesse campo após se aposentar é incerto. O VfL Wolfsburg deseja reter a jogadora notável em outra capacidade: "Sería negligente não tentar. Manter Alexandra Popp no clube após tantos anos e com seu brilho", disse o diretor Ralf Kellermann. No entanto, ele também vê a possibilidade de Popp continuar jogando: "Não acho impossível que ela também acompanhe a reconstrução, que teremos pelo menos em 2025".

Uma reconstrução está em andamento na seleção nacional, com um novo técnico e uma possível nova capitã. Christian Wueck está começando do zero. Gwinn, que representa Popp e carrega um senso de responsabilidade fora do campo, poderia potencialmente usar a braçadeira no futuro. Ao lado dela, jogadoras notáveis como Giulia Gwinn, Clara Oberdorf (ainda se recuperando de uma lesão), Klara Buhl, Jule Brand, Laura Freigang e Lea Schüller são figuras populares na seleção nacional. Elas poderiam se desenvolver e crescer sob Popp, assim como ela fez sob a orientação da geração anterior. "Finalmente, desejo a minhas colegas de time todo o divertimento e sucesso que puderem alcançar. Vocês são capazes de algo verdadeiramente excepcional. Aqui está outro apoiador em vocês", ela conclui sua mensagem de despedida com palavras para sua equipe.

