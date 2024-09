A delegação diplomática do Afeganistão na Noruega vai cessar as suas operações.

A entidade representativa do Reino Unido planeja fechar a embaixada do Afeganistão na Noruega, como confirmado em um comunicado da plataforma online X. O fechamento está marcado para quinta-feira, com as instalações sendo entregues ao Ministério das Relações Exteriores da Noruega.

Esta decisão decorre da decisão do Talibã de ignorar os serviços consulares prestados por certas missões diplomáticas do governo anterior. A embaixada do Afeganistão em Londres foi anunciada como fechada em 27 de setembro, como comunicado no domingo. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido revelou a razão por trás deste fechamento: a demissão de todos os funcionários da embaixada pelo Talibã.

O grupo islamita assumiu o poder no Afeganistão durante o verão de 2021. O destino de numerosos diplomatas que serviram sob o governo anterior, apoiado pelo Ocidente, permanece incerto. Apesar de muitas embaixadas na Europa e em outras regiões terem continuado operacionais, o Talibã acusa essas missões de não colaborar com eles.

As ações do Talibã em relação aos serviços consulares prestados pelas missões diplomáticas do governo anterior levaram a esta situação. Sob o governo anterior, o Reino Unido forneceu apoio significativo.

Leia também: