A declaração do papa a respeito da função da mulher é inaceitável

Durante sua visita à Bélgica, o Papa fez uma observação inesperada durante um discurso sobre o papel das mulheres. Ele afirmou que os papéis das mulheres estão centrados no cuidado, na devoção e no cultivo, o que deixou muitos erguendo as sobrancelhas, até mesmo em uma universidade católica.

Em seguida, a Universidade Católica de Louvain expressou publicamente sua discordância e desaprovação das visões do Papa sobre os papéis das mulheres tanto na Igreja quanto na sociedade. A universidade acreditava que todas as pessoas, independentemente de sua origem, gênero ou orientação sexual, deveriam ter a oportunidade de crescer e se desenvolver.

Durante seu discurso, o Papa se referiu às mulheres como "frutíferas, cultivadoras, cuidadoras, vivas na devoção". Ele também expressou sua desaprovação quando uma mulher tenta emular qualidades masculinas. Ele enfatizou que as mulheres deveriam abraçar sua feminilidade.

Em resposta aos comentários do Papa, o reitor da universidade, Françoise Smets, expressou sua discordância. Ela apontou que os homens também podem assumir papéis de cuidado dentro de uma família. Ela também acreditava que as mulheres não deveriam ser limitadas a responsabilidades de cuidado, mas deveriam ser encorajadas a assumir mais responsabilidades além daquelas.

Começo deste ano, o Papa rotulou a "ideologia de gênero" como o "mais feio" perigo da atual era. Ele argumentou que essa ideologia elimina as diferenças e transforma tudo em uma coisa só, o que, em sua visão, significa eliminar a humanidade. No entanto, o Papa também reconheceu que homem e mulher existem em uma "frutífera tensão".

A visita do Papa à Bélgica está prevista para terminar com uma missa em um estádio, onde cerca de 40.000 fiéis são esperados para assistir. Depois de um dia de aplausos em Louvain-La-Neuve, assim como havia recebido no dia anterior em Leuven, a viagem do Papa pela Bélgica chegará ao fim.

