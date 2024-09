A data prevista de entrada em vigor do novo regime administrativo é no último trimestre deste ano.

20:17 Projeção para Saxônia: Vantagem da CDU sobre a AfD é mínimaDe acordo com as estimativas atuais da ZDF, a CDU na Saxônia está pairando logo acima da AfD por uma margem de apenas 0,1 ponto percentual. Os democratas cristãos têm 31,5 por cento, enquanto a AfD, classificada como extremista pelas agências de inteligência internas, tem 31,4. Na Turíngia, a AfD superou significativamente a CDU, segundo as projeções. Os Verdes estão currently at 5,1 por cento na Saxônia, enfrentando incerteza quanto aos seus assentos parlamentares. A Esquerda está projetada em 4,3 por cento, com o SPD em 7,6 por cento, garantindo um lugar no parlamento estadual.

19:56 Turíngia: Cadeira direta de Höcke incertaDe acordo com a contagem da ZDF de 68 das 74 circunscrições, o candidato da CDU Christian Tischner lidera com 42,3 por cento, ultrapassando o líder da AfD Björn Höcke com 40,4 por cento. Se Tischner vencer uma maioria na circunscrição Greiz II, Höcke pode perder uma mandato direto, confiando em um assento através da lista estadual, onde ele está em primeiro lugar. No entanto, se a AfD tiver sucesso considerável com seus candidatos diretos, ninguém pode passar pela lista estadual.

19:50 Höcke sobre o sucesso da AfD: "A política divisiva falhou"Na Turíngia, a AfD garantiu a posição mais forte no parlamento estadual. "A política divisiva falhou", declarou Höcke em uma entrevista ao ntv, chamando o resultado eleitoral de "histórico". Ele discutiu os planos de formação do governo futuro.

19:42 Ramelow sobre a queda da Esquerda: "A CDU foi a causa"O presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui a "cannibalização" do partido da Esquerda a dois fatores: "A constante equiparação da AfD e da Esquerda pela CDU, empregando argumentos de exclusão contra nós, embora factualmente tenhamos colaborado no governo por cinco anos", explicou Ramelow no ntv. Ele também citou a previsão da BSW de 17 por cento dos votos para a AfD como outra razão para a queda da Esquerda. Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o sucesso da AfD: "Meus pensamentos estão com aqueles que têm medo"A AfD está ganhando apoio significativo nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, ultrapassando os partidos do arco-íris. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado eleitoral da AfD como um "ponto de virada" e um chamado para proteger a democracia juntos.

19:13 Última projeção da Saxônia: Vantagem da CDU sobre a AfD diminuiA última projeção da ZDF mostra a AfD reduzindo a diferença para a CDU na Saxônia: Os democratas cristãos agora têm uma vantagem apertada com 31,7 por cento, seguidos de perto pela AfD com 31,4 por cento dos votos. A BSW está em 11,4 por cento, o SPD em 7,8. Os Verdes teriam assentos mais seguros no parlamento estadual com 5,5 por cento, enquanto a Esquerda não ultrapassaria a barreira de 5 por cento com 4,3 por cento.

19:08 Wagenknecht mira coalizão com a CDU e possivelmente o SPD na TuríngiaA líder da BSW, Sahra Wagenknecht, visa formar uma coalizão com a CDU, possivelmente até mesmo com o SPD, na Turíngia. "Esperamos muito poder formar um governo cooperativo com a CDU - possivelmente também com o SPD", disse ela na ARD. Depois de cinco anos de governo de minoria, as pessoas desejavam um governo majoritário estável leal ao enfrentamento de desafios concretos, como a "falta de professores" na Turíngia, exigiu a líder da BSW. Ao mesmo tempo, as pessoas queriam um governo disposto a defender a paz, a diplomacia e a prevenir o deployment de mísseis dos EUA na Alemanha, de acordo com Wagenknecht. Ela descartou qualquer coalizão com a AfD na Turíngia.

19:02 Última projeção da Turíngia: Desempenho da AfD supera expectativas iniciaisUma projeção da ZDF para o resultado das eleições na Turíngia revela que a AfD está superando as expectativas. De acordo com isso, os extremistas de direita estão ganhando 33,1 por cento dos votos no estado. A CDU está em 24,3, enquanto a Esquerda, que atualmente tem o popular e eleito presidente do governo Bodo Ramelow, está perdendo cerca de 8 pontos percentuais e está em 11,7. O SPD está em 6,6, os Verdes em 4 por cento dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Vitória da AfD é um 'acordo de despertar' na AlemanhaOs membros do Partido Verde estão mais preocupados com a vitória da AfD na Turíngia do que com a própria derrota do partido nas eleições estaduais. Katrin Göring-Eckardt, co-presidente do Partido Verde, vê o sucesso dos extremistas de direita como um 'acordo de despertar' para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente que o fracasso do seu partido é 'mínimo' em comparação, considerando que a AfD se tornou a força mais poderosa em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre Saxônia: "Temosevery Razão para Comemorar"Michael Kretschmer, o atual ministro-presidente da Saxônia, vê a CDU como a base da coalizão governamental. "Temos toda a razão para comemorar", declarou na celebração do seu partido. "Passamos por cinco anos difíceis", durante os quais o povo da Saxônia confiou na CDU e não fez um voto de protesto. "Entendemos a decepção do povo com o que está acontecendo em Berlim", acrescentou.

18:33 Líder do AfD Afirma Papel no Governo da Turíngia e SaxôniaAlice Weidel, líder do partido federal AfD, está afirmando o papel da sua partido em ambos, Turíngia e Saxônia. "Em circunstâncias normais, seguindo as convenções do país, o partido mais forte - que é o AfD - assume essa exploração", disse Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitor quer que o AfD faça parte do governo. Temos 30 por cento dos votos em ambos os estados federais, e um governo estável não é possível sem nós."

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Corríamos o Risco de Ser Expulsos do Parlamento Estadual"Kevin Kühnert, secretário-geral do SPD, reconheceu os maus resultados do seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorar para o SPD", disse na ARD. Ao mesmo tempo, o seu partido tem lutado há anos. "Havia um risco legítimo de sermos expulsos dos parlamentos estaduais", disse Kühnert. "Luta é necessária, somos essenciais." São necessárias muitas mudanças, afirmou, incluindo mais comunicação e escuta dos eleitores. Quando perguntado sobre o chanceler Olaf Scholz, disse: "Precisamos explicar nossas políticas coletivamente."

18:23 Höcke Comemora Resultado da Turíngia como "Triumfo Histórico"Björn Höcke, líder do grupo parlamentar do AfD, vê o resultado da Turíngia como "histórico". O AfD é o partido número um do estado federal, "a ideia absurda de uma barreira deve cessar", disse Höcke na MDR. A mudança só virá através do AfD, declarou.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Estamos Empatados com a CDU"Tino Chrupalla, líder do partido AfD, vê o resultado do seu partido na Turíngia como notável, indicando uma mudança em ambos os estados federais. O AfD está ansioso para discutir com todos os partidos, disse Chrupalla na ZDF. Na Saxônia, o AfD está empatado com a CDU e quer governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Secretário-Geral do CDU: Sem Coalizão com o AfDO secretário-geral do CDU, Carsten Linnemann, descartou coalizões com o AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos claros sobre isso", disse na ARD. O CDU criará governos a partir do centro do parlamento, declarou, expressando confiança no seu sucesso. O CDU é o último partido povo e a "bastilha", afirmou, acrescentando que os partidos do semáforo sofreram consequências.

18:13 Projeção para a Saxônia: CDU Levemente à Frente do AfD, BSW em 12 Porcento, Verdes na Corda BambaA primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU vencendo com 31,5 por cento dos votos, ligeiramente à frente do AfD com 30 por cento. O BSW é a terceira força mais forte com 12 por cento, enquanto o SPD mantém uma cadeira no parlamento estadual com 8,5 por cento. Os Verdes estão a malhar com 5,5 por cento. A Esquerda está fora com 4 por cento, e o FDP não está representado no novo parlamento.

18:10 Previsão para a Turíngia: AfD Leva sobre a CDU, BSW Ganha 16 PorcentoA previsão preliminar para a eleição estadual na Turíngia sugere que o AfD lidera como o partido mais forte. O SPD ultrapassa a barreira de 5 por cento, enquanto os Verdes e o FDP não conseguem. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos a partir de zero. A CDU está ligeiramente à frente do AfD. De acordo com a previsão, a Esquerda e o FDP não estariam presentes no parlamento estadual, enquanto os Verdes sobreviveriam.

18:01 AfD Lidera na Turíngia, BSW Atinge Dígitos Duplos na SaxôniaOs primeiros resultados após a eleição estadual na Turíngia indicam o AfD como o partido líder. O SPD ultrapassa a barreira de 5 por cento, enquanto os Verdes e o FDP não conseguem. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos a partir de zero. A CDU está ligeiramente à frente do AfD. Com base nos resultados, a Esquerda e o FDP não estariam representados no parlamento estadual, enquanto os Verdes sobreviveriam.

17:18 O Canto de Höcke no Parlamento da Turíngia Está em PerigoO líder da fração AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas de partido poderiam desafiar sua posição. Muitos candidatos da AfD em diferentes circunscrições têm boas chances de vencer mandatos diretos. Ao contrário de Höcke, que enfrenta forte concorrência do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD vencer mais mandatos diretos do que permitidos com base em seus resultados de segundo voto, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo a pessoa com a maior pontuação, que é a posição de Höcke. Em tal cenário, a AfD pode negociar com um candidato direto bem-sucedido para abrir mão de sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke reivindique seu mandato.

16:48 AfD na Turíngia Planeja Comemoração Sem MídiaHá uma alta probabilidade de que a comemoração da AfD na Turíngia não receba cobertura da mídia. O partido, classificado como de extrema direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação, mas a justiça proibiu essa ação. Consequentemente, a partido estadual proibiu todas as imprensas, alegando desafios organizacionais e afirmando que o local do evento não tinha espaço suficiente para todos os profissionais de mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 25% Votaram por Correio na SaxôniaPara a "eleição crucial" para o estado da Saxônia, o gabinete Kretschmer declarou que cerca de 25% dos eleitores já votaram por correio. O supervisor de eleições espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação dos eleitores foi ligeiramente maior do que em 2019 até a tarde.

15:52 Höcke Vota em um Lada - Ramelow com EsposaO líder estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou pela manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. O presidente do governo Bodo Ramelow votou em Erfurt, acompanhado por sua esposa Germana Alberti do Hofe. Ramelow, de 68 anos, é o chefe de governo da Turíngia desde 2014, liderando uma coalizão de minoria mais recentemente.

15:40 Participação dos Eleitores Maior do que nas Eleições AnterioresNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento de mais de dois pontos em comparação com a eleição cinco anos atrás. Os votos por correio ainda não estão incluídos nessas figuras, de acordo com o comissário eleitoral estadual. Na Saxônia, a participação foi de 35,4% até a tarde, ligeiramente maior do que em 2019, mas o comissário eleitoral espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera que os Partidos da Coligação Entrem no Parlamento Estadual

14:40 Preocupações Maiores para os Eleitores da Saxônia e TuríngiaUma pesquisa significativa sugere que cerca de 33% dos eleitores da Saxônia e Turíngia pretendem votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa apresenta insights nas principais preocupações e problemas da população. A migração é apenas uma delas.

14:13 Höcke Deixa a Seção de Votação RápidoO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Ele não ficou na seção de votação de Bornhagen e não falou com jornalistas no local. Anteriormente, Höcke sempre perdeu para o candidato da CDU em sua circunscrição de Eichsfeld, então ele decidiu mudar para a circunscrição de Greiz. No entanto, ele também corre o risco de derrota lá.

13:50 Participação dos Eleitores na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-diaNa Turíngia, a participação dos eleitores é semelhante à da última eleição parlamentar. De acordo com o comissário eleitoral estadual, cerca de 32% dos eleitores com direito a voto haviam votado nas seções de votação até as 12h. Os votos por correio não estão incluídos nessas figuras. Em 2019, a participação dos eleitores foi de 31,2% nessa hora. O interesse pela eleição estadual é maior do que nas eleições europeias e municipais realizadas neste ano. Em junho, a participação dos eleitores nessa hora foi de 24,3%.

13:29 Alta Participação dos Eleitores Esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação dos eleitores. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores com direito a voto haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatísticas em Kamenz. Na última eleição estadual em 2019, a figura foi de 26,2% nessa hora. Os votos por correio ainda não estão incluídos nas figuras preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores com direito a voto exercitem seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. O comissário eleitoral estadual relatou que as eleições estão correndo sem interrupções pela manhã.

13:11 Resultados das Eleições Podem Impactar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda estão pendentes. Se o SPD não garantir uma cadeira no parlamento estadual, isso já seria "quase um terremoto", de acordo com o cientista político Albrecht von Lucke, discutindo a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção de Votação

12:15 Correctiv Avisa sobre Desinformação em Circulação

A rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre uma mentira desatualizada que está sendo disseminada novamente. Ela afirma que marcar a cédula impede a manipulação de votos. No entanto, a autoridade federal de apuração informou ao Correctiv: "A cédula não pode ser marcada pelo eleitor. A marcação da cédula pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula inteira inválida."

11:51 Voigt Espera "Relações de Maioria Estáveis"

O candidato principal da CDU da Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou a esperança de que "muitos homens e mulheres da Turíngia irão às urnas e exercerão seu direito de moldar o futuro do país", declarou em seu voto em Jena. Ele também desejou "relações de maioria estáveis" para permitir que o estado avance novamente.

11:25 AfD Agrava Agressões de Direita em Sonneberg

Sonneberg tornou-se o primeiro distrito da Alemanha a ser gerido por um político da AfD. No entanto, indivíduos engajados relataram ter sido submetidos a ameaças massivas desde então, forçando muitos a deixar seus empregos. Além disso, o número de ataques de direita teria aumentado quatro vezes em um ano. Especialistas veem uma correlação entre o administrador do distrito da AfD.

10:57 Kretschmer Fala na Seção Eleitoral

O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, referiu-se à eleição estadual como "provavelmente a mais significativa em 34 anos". Em seu voto em Dresden, ele expressou gratidão a muitas pessoas que "votaram de forma diferente" no passado, mas agora escolheram a "força dominante no centro burguês", especificamente a União Saxã. "Essa compreensão nos permitirá formar um governo que sirva esta terra", concluiu Kretschmer. Em recente pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Está na Urna"

O primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, viu o dia da eleição como "um festival da democracia" apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explicou por que não promove um governo de minoria e por que duvida da competência do BSW.

09:59 "Incomodado com a História" - Historiador Crítica Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew criticou a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia no 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. "Quem quer que tenha achado uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro teve uma sensação desconfortável em relação à história", disse o diretor do Instituto Alemão-Polonês à rede editorial Alemanha (RND). Sobre a AfD, rotulada como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew afirmou: "Isso pode levar a associações negativas se um partido cujas ligações com a era NS não são nada claras também vencer em Dresden e Erfurt."

09:30 "Eleição Crítica": Todos os Dados para a Eleição da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia decidirão hoje qual partido moldará o curso político do futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU poderia perder sua posição como o partido mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu-a como uma "eleição crítica". "Trata-se de tudo."

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em Luz Vermelha de "Fechar Apressadamente a Eleição"O dia da eleição chegou na Saxônia, e a pergunta é: O primeiro-ministro Michael Kretschmer continuará a sequência vitoriosa do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discutiu sua posição sobre o debate dos refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaChegou o dia da decisão: No coração da Alemanha, é sobre qual partido governará o estado federal com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. A AfD com o candidato principal Björn Höcke se tornará o partido mais forte na Turíngia?

08:24 Como a AfD Pode Ameaçar a DemocraciaAs pesquisas mostram: A AfD é esperada para aumentar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, como um grupo de pesquisa apontou. Porque o Estado de Direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

8:00 AM: Urnas Abertas na Turíngia e SaxôniaDois novos parlamentos estaduais estão sendo escolhidos hoje na Turíngia e Saxônia. Nas cabines de votação, o AfD lidera na Turíngia por uma margem significativa. Na Saxônia, o CDU, liderado pelo chefe do estado Michael Kretschmer, e o AfD estão empatados. As previsões serão divulgadas após o fechamento das urnas às 18h. Essas eleições nos estados federais do leste da Alemanha servem como uma medida para a coalizão de trânsito em Berlim também.

O atual governo de coalizão da Turíngia, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow do Esquerda, não tem maioria nas pesquisas. Após as eleições, uma possível coalizão de CDU, aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD pode emergir. Na Saxônia, fica em aberto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer considera formar uma aliança com a BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. Um destino semelhante pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

A Comissão classificou o AfD como extremista na Alemanha. No estado da Turíngia, o AfD está atualmente liderando nas projeções eleitorais.

