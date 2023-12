Destaques da história

A dança dos voadores: Acrobacias de poste que desafiam a morte

Um ritual de voo alto no México remonta a séculos

O fotógrafo Kike Arnal tem vindo a documentar a impressionante cerimónia

Um homem, conhecido como o caporal, fica no meio, numa pequena plataforma de madeira, tocando flauta e tambor. Não há nada para o apoiar. Não há redes de segurança para o apanhar. Um passo em falso e ele cai para a morte.

Os outros quatro participantes estão posicionados à sua volta. Suspensos por cordas, lançam-se do topo do mastro, rodopiando como acrobatas. Como pássaros que voam pelo ar, eles espiralam majestosamente 13 vezes enquanto descem para a base do mastro.

Eles são os "voladores" e esta é a sua dança.

A Danza de los Voladores, ou a Dança dos Voadores, é uma tradição que remonta a séculos. Outrora praticada pelos povos indígenas do México, Guatemala, Nicarágua e El Salvador como forma de se ligarem aos seus deuses, a tradição perdeu-se parcialmente após a conquista espanhola.

Atualmente, a dança é geralmente associada ao povo Totonac na cidade mexicana de Papantla, onde pessoas de todo o mundo vêm assistir à impressionante cerimónia. Mas nas aldeias de Puebla, no México, o povo Nahua também está a manter viva a tradição.

Kike Arnal, um fotógrafo baseado em Oakland, Califórnia, começou a seguir os voladores Nahua em 2010. Ele visitou cerca de 20 aldeias na região de Sierra Norte, documentando o significado que a dança ainda tem nessas comunidades.

"O que eu tentei fazer com a minha fotografia foi resgatar o que ainda era feito de uma forma antiquada, mais conexão com o passado", disse Arnal.

10 coisas que o México faz melhor do que qualquer outro lugar

Uma mistura de crenças

O povo Nahua ainda preserva algumas das origens do ritual, mas adaptou-o às suas crenças católicas. Enquanto as roupas tradicionais usadas pelos voladores representavam símbolos importantes para seus deuses, os trajes modernos eliminaram o simbolismo pagão proibido pelos conquistadores espanhóis. E, embora tradicionalmente as mulheres não pudessem participar na cerimónia, em Puebla elas servem frequentemente como voladores e até como caporal.

Em vez de comemorar vários deuses, os Nahua executam a dança apenas nos feriados que comemoram o santo padroeiro de uma determinada cidade. A dança começa na igreja da cidade, com os voladores entregando oferendas ao seu santo.

"A motivação tem mais a ver com fé, dedicação e conexão com suas crenças religiosas", disse Arnal.

Indo para a Cidade do México? 10 coisas para saber antes de ir

Como eles fazem isso

A preparação para o baile é uma tarefa enorme para toda a comunidade. Dezenas de voluntários contribuem para cortar uma árvore e colocá-la de pé para ser usada como mastro na cerimónia. Arnal retrata estes esforços em muitas das suas fotografias.

Uma fotografia mostra um homem a medir uma árvore com os braços, para ver se pode ser utilizada para o mastro. Outra mostra voluntários aborrecidos depois de descobrirem que uma árvore que cortaram estava rachada e, por isso, não podia ser utilizada para a dança. Uma mostra um homem subindo na árvore para colhê-la, uma parte importante da tradição.

Os especialistas partilham dicas sobre Cancún | Cidade do México

"A acrobacia da dança é absolutamente alucinante e bela, mas o que mais me surpreende é que a dança é apenas uma parte de todo o processo", disse Arnal. "Fazem um esforço enorme para trazer a árvore para cima e preparam-na com estas cordas. Depois de dias de trabalho, fazem a dança. Todo o esforço que fazem, só para dançar um dia".

Kike Arnal é um fotógrafo venezuelano que vive em Oakland, Califórnia. Pode segui-lo no Tumblr.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com