A crítica do regime de pensões proposto surge da esfera económica alemã

Líderes empresariais da Alemanha criticaram duramente o novo plano de pensão proposto, considerando a promessa de manter um nível de pensão de 48% até 2039 como "curta-vista e irrealista" diante das complicações demográficas. O presidente da Associação dos Empregadores, Rainer Dulger, expressou essas opiniões na sexta-feira. Ele enfatizou que os jovens e os empregadores seriam os mais afetados, tornando o emprego "cada vez menos atraente".

Durante a primeira leitura parlamentar na sexta-feira, o Bundestag discutiu o "Rentenpaket II" proposto pelo Ministro do Trabalho da Federação, Hubertus Heil. Este pacote visa garantir um nível de pensão de 48% da média de ganhos até 2039 e introduzir uma pilastra do sistema de pensão apoiada em ações, chamada "Generationenkapital". Os lucros eventuales deste capital seriam utilizados para financiar pagamentos de pensão no futuro.

No entanto, as discussões dentro da coalizão continuam em relação aos custos do plano de pensão. A reforma é projetada para induzir uma "aumento mais forte, mas aceitável" nas quantias de contribuição a partir de 2028, de acordo com o projeto de lei. Até 2045, a taxa de contribuição poderia subir para 22,7%. Os lucros esperados do "Generationenkapital" poderiam reduzir isso para 22,3%. A taxa atual de contribuição para a pensão flutua em torno de...

