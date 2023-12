A corrida do Partido Republicano à Casa Branca está a atingir o seu ponto crítico

A competição está a aproximar-se do ponto em que as sondagens, as discussões furiosas entre os candidatos e os relatos dos meios de comunicação social sobre traições internas na campanha já não contam para nada. Isto porque os eleitores começam a decidir a 15 de janeiro, nas caucuses republicanas do Iowa, quem levará a sua bandeira para as eleições de novembro.

Depois de uma curta pausa de Natal, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, vão realizar eventos na quinta-feira em New Hampshire e Iowa - os estados em que as suas campanhas de longa duração para a nomeação do Partido Republicano inicialmente repousam.

O longínquo líder do Partido Republicano está, entretanto, a passar as férias a intensificar a sua candidatura única e muitas vezes bizarra para 2024. O antigo presidente, que enfrenta 91 acusações criminais em quatro processos, disse aos seus adversários para "ROT IN HELL" numa amarga mensagem de Natal, enquanto trava uma batalha legal em múltiplas frentes que é inseparável da sua candidatura à Casa Branca.

Na quarta-feira, celebrou a decisão do Supremo Tribunal do Michigan de não o excluir da votação com base na proibição da Constituição de insurrectos no exercício de funções. Uma decisão contrária do Supremo Tribunal do Colorado, que o excluiu da votação, está a ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos por parte do Partido Republicano do estado, e espera-se que Trump apresente o seu próprio recurso em breve.

E num sinal enigmático das intenções autocráticas de Trump, ele publicou uma nuvem de palavras nas redes sociais que mostra que a palavra que os eleitores mais associam ao seu potencial segundo mandato é "vingança".

Joe Biden, por seu turno, está nas Ilhas Virgens Americanas, a saborear alguns momentos de paz nas férias de Ano Novo antes de um ano fatídico que decidirá se se junta ao clube dos presidentes com um só mandato ou se reclama a absolvição política com a reeleição. As suas esperanças estão ensombradas por baixos índices de aprovação, um clima nacional azedo, preocupações com a sua idade e sinais de que a sua coligação para 2020 está a fragmentar-se. Mas o extremismo indomável de Trump pode estar a marcar o seu ponto de vista para 2024 - que o seu antecessor é demasiado perigoso para a democracia para ser permitido voltar à Sala Oval.

Numa campanha normal, Haley estaria a atingir o pico na altura certa, antes das caucuses de Iowa e das primeiras primárias do Partido Republicano em New Hampshire, uma semana depois. Uma subida lenta nas sondagens e no entusiasmo dos doadores - com base em desempenhos sólidos nos debates e num posicionamento político astuto - criou uma dinâmica no Estado do Granito, onde Haley tem argumentos para ser a candidata anti-Trump mais credível. Mas com o antigo presidente a dominar o Partido Republicano, é necessário que haja uma grande reviravolta para que as próximas competições de nomeação façam algo mais do que estabelecer o segundo classificado em relação a Trump.

No entanto, está a aproximar-se um momento crítico para a estratégia de Haley de apenas criticar Trump de forma oblíqua como agente do caos, em vez de se concentrar na sua maior fraqueza potencial para as eleições gerais - os quatro julgamentos criminais que o perseguem e o seu ataque à democracia com as suas falsas alegações sobre as eleições de 2020. Haley tem sido relutante em criticar Trump diretamente para evitar alienar os eleitores das primárias do Partido Republicano, entre os quais ele continua a ser extremamente popular. E mesmo que essa tática funcione para ela em New Hampshire, ela ainda enfrentaria um confronto um mês depois no seu estado natal, Carolina do Sul, onde Trump é extremamente popular.

Nos próximos dias, Haley planeia aparecer repetidamente com o popular governador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, que a apoiou e que há muito argumenta que o seu estado irá reformular a corrida às primárias do Partido Republicano e iniciar o lento eclipse de Trump. Numa aparição no Estado do Granito na quarta-feira que chamou a atenção, Haley foi confrontada por um eleitor de New Hampshire que a chamou a atenção por não mencionar a escravatura quando lhe perguntaram sobre a causa da Guerra Civil.

As hipóteses de alguém poder surgir como um forte adversário do antigo presidente são reduzidas pela dimensão do campo do Partido Republicano. O antigo governador de New Jersey, Chris Christie, prometeu manter-se na corrida, lançando na quinta-feira uma campanha publicitária de sete dígitos em New Hampshire, na qual se insurge contra os que pedem a sua desistência. E o magnata da biotecnologia Vivek Ramaswamy, que tem rejeitado furiosamente as notícias de que a decisão da sua equipa de retirar a publicidade é um sinal de uma campanha condenada, disse na Fox News na quarta-feira: "Vamos continuar com isto até ao fim".

DeSantis luta pela sobrevivência política

Durante o feriado de Natal e Ano Novo de 2022, DeSantis ainda estava se aquecendo em uma vitória de reeleição esmagadora em um ano dececionante de eleições de meio de mandato para os republicanos que parecia posicioná-lo como uma ameaça significativa para Trump. Mas o governador da Flórida sofreu com um 2023 castigante, no qual sua personalidade às vezes estranha na trilha de campanha e campanha fracassada e operações de super PAC sugeriram que ele não estava pronto para o intenso escrutínio da política nacional.

DeSantis está a dedicar todos os seus esforços ao Iowa nas próximas duas semanas e meia, sabendo que um desempenho que desafie as expectativas em queda poderia dar-lhe um novo sopro de vida, mas que uma má prestação poderia efetivamente acabar com a sua campanha. Numa entrevista à rede conservadora Newsmax, na quarta-feira, DeSantis fez um apelo aos eleitores evangélicos críticos do Estado do Hawkeye ao falar da sua fé e da "decência básica" do Iowa. E acrescentou: "Há patriotismo, as pessoas são tementes a Deus. Essa é a espinha dorsal da América. Os ingredientes para um grande regresso estão lá".

DeSantis, que já visitou todos os 99 condados de Iowa, iniciará uma campanha estadual na quinta-feira, com eventos em Ankeny e Marion, e depois aparecerá com o governador de Iowa, Kim Reynolds, que lhe deu seu apoio mais importante, no condado de Clayton, no leste de Iowa, na sexta-feira.

Nos dois primeiros estados, no entanto, as sondagens dos últimos meses mostraram que Trump continua a ser um forte líder e está bem posicionado para regressar a Washington, depois de ter saído em desgraça na sequência do ataque dos seus apoiantes ao Capitólio dos EUA. O forte apoio de Trump entre os eleitores de base do Partido Republicano, a influência entre os legisladores republicanos em Washington e a relutância dos adversários nas primárias em enfrentá-lo abertamente sugerem que o seu controlo do Partido Republicano é, pelo menos, tão forte como era há quatro anos, apesar do seu comportamento e retórica cada vez mais extremos, que tem sido comparado aos nazis da Alemanha dos anos 30. Espera-se que Trump realize uma série de eventos em Iowa no período que antecede os caucuses e a sua campanha e os seus substitutos aumentaram os ataques a Haley à medida que ela se eleva em New Hampshire.

Trump parece mais forte do que nunca

A condução da campanha de Trump para as primárias de 2024 tem sido como nenhuma outra candidatura presidencial na história, em parte porque o seu caminho de regresso à Casa Branca passa mais pelos tribunais do que por um calendário político tradicional. Ele passou grande parte da temporada de férias fulminando sobre o conselheiro especial Jack Smith, que lidera uma investigação federal sobre a interferência eleitoral de Trump em 2020 que deve ir a julgamento no início de março - pouco antes da Super Terça - embora o uso de Trump dos tribunais de apelação para tentar estabelecer que ele é imune a processos como ex-presidente poderia atrasar essa data de início.

É provável que o ex-presidente leve o caso até ao Supremo Tribunal dos EUA, sublinhando a forma como os juízes enfrentam o envolvimento num conjunto de disputas politicamente prejudiciais sobre as eleições de 2024.

Na última discussão de um confronto cada vez mais acrimonioso entre Trump e Smith, o conselheiro especial escreveu na quarta-feira em um processo judicial que o juiz não deveria permitir que ele injetasse informações falsas no eventual julgamento, para evitar prejudicar o júri e manchar o registro factual. Trump integrou a sua defesa em tribunal na sua campanha para 2024, argumentando que é vítima de perseguição política por parte de Biden.

Trump também está concentrado na decisão do Supremo Tribunal do Colorado, tomada antes do feriado, de que ele é inelegível para aparecer nas urnas por ter infringido a 14ª Emenda da Constituição, que proíbe os insurrectos. Mas, como mostra a decisão contrária de quarta-feira no Michigan, a questão é polémica e, dada a falta de uma orientação clara por parte dos tribunais inferiores, é provável que o assunto acabe por chegar ao Supremo Tribunal dos EUA.

Biden enfrenta fortes ventos de reeleição

A reta final da corrida às primárias está a desenrolar-se num contexto político controverso que irá moldar o terreno de uma provável disputa entre Biden e o eventual candidato do Partido Republicano. Várias sondagens realizadas no último ano mostraram que os eleitores não estão muito satisfeitos com a perspetiva de uma desforra entre Trump e Biden em 2024.

Embora as recentes sondagens que mostram Trump a liderar o presidente nos principais estados indecisos tenham provocado o pânico entre os democratas, o historial do antigo presidente de assustar os eleitores suburbanos e moderados faz dele um candidato de alto risco para os republicanos. De facto, a campanha de Haley destaca as sondagens que mostram que ela se sairia muito melhor do que Trump numa eleição geral contra Biden. Mas, mais uma vez, o seu caminho para a nomeação republicana parece profundamente problemático.

Embora os Estados Unidos estejam a ter um desempenho muito mais forte em termos de crescimento e criação de emprego do que a maioria das economias ocidentais, a disposição do público tem sido azedada por meses de taxas de juro elevadas que tornaram difícil pagar hipotecas, rendas e carros novos. O Presidente recebeu notícias animadoras antes do feriado, com novos dados que mostram que a inflação está a voltar ao normal. Mas os preços de muitos bens, incluindo os produtos alimentares básicos nos supermercados, continuam muito mais elevados do que antes da pandemia de Covid-19, o que explica as avaliações pessimistas dos eleitores sobre o estado da economia no início do ano eleitoral.

Biden também está consumido pela crise global, incluindo as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, que põem à prova as suas pretensões de ser um especialista em política externa e podem contribuir para as narrativas republicanas de que ele é fraco e de que o mundo está fora de controlo sob a sua supervisão. Os sinais de que os eleitores jovens, negros e hispânicos estão a arrefecer em relação ao presidente também representam um perigo para a Casa Branca.

No entanto, os discursos de Natal de Trump nas redes sociais continuam a contribuir para o principal objetivo da campanha de reeleição do Presidente - que o risco que o candidato republicano representa para a democracia dos EUA, as eleições livres e os valores fundamentais da vida americana significam que não lhe deve ser confiado o poder presidencial nunca mais. É por isso que o campo de Biden aproveitou a promoção de Trump da nuvem de palavras na sua conta Truth Social com palavras como "vingança" e "ditadura".

"Donald Trump quer ser presidente para se vingar dos seus inimigos - e nem sequer está a tentar escondê-lo", afirmou a campanha de Biden num comunicado.

