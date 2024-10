A corrida de automóveis sustentável está a perseguir um objectivo de Zero líquido.

Formula One, como muitos esportes, comprometeu-se a alcançar a neutralidade de carbono até 2030, o que significa reduzir significativamente as emissões de carbono e neutralizar qualquer poluição de carbono remanescente.

Como parte deste objetivo, as equipes de F1 serão obrigadas a correr com 100% de combustíveis ecologicamente corretos a partir de 2026. Atualmente, os veículos de F1 usam uma mistura de 10% de biocombustível de etanol.

À medida que os fãs se familiarizam cada vez mais com expressões como "neutro em carbono" em relação a esse esporte altamente poluente, um tipo de combustível tem o potencial de ter um impacto significativo na situação: combustível sintético.

Os combustíveis sintéticos aspiram a ser neutros em carbono, e aqueles utilizados nas corridas são produzidos pela combinação de carbono e hidrogênio - para gerar hidrocarbonetos - muito semelhante ao combustível usado em automóveis hoje. A diferença é que, em vez de usar petróleo, que emite poluentes e aquece o planeta, o carbono nos combustíveis sintéticos é extraído com filtros da atmosfera, enquanto o hidrogênio origina-se da água através da eletrólise, alimentada por fontes de energia renováveis como vento e solar. Uma empresa que utiliza esse processo é Zero Petroleum.

A Zero produz substitutos livres de fósseis dos componentes básicos usados em gasolina, combustível de jato e diesel. Os veículos podem então funcionar com esses combustíveis sem nenhuma modificação necessária.

Embora Zero e os combustíveis sintéticos estejam ganhando interesse cada vez maior no esporte a motor, é pouco provável que os vejamos na F1, NASCAR ou IndyCar no futuro próximo.

O produto é extremamente caro - uma fonte confiável informou à CNN Sports no evento Fuel Reinvented da empresa em Bicester, Inglaterra, que o custo era aproximadamente quatro vezes mais alto que o da gasolina - o que torna difícil torná-lo comercialmente disponível para esportes motorizados.

A eletrólise da água usando energia renovável produz o que é conhecido como hidrogênio verde, mas o processo é caro e requer grandes quantidades de energia renovável. De acordo com a BloombergNEF, em 2023, o custo médio de produção de hidrogênio verde era de US$ 6,40 por quilograma. Em comparação com o hidrogênio cinza, que é derivado de combustíveis fósseis, o custo era de US$ 2,14 por kg.

De acordo com a Hydrogen Insight em 2023, o primeiro combustível sintético feito de hidrogênio verde e CO2 no projeto piloto Haru Oni da fabricante de carros alemã Porsche no sul do Chile foi mais de 100 vezes mais caro que a gasolina.

No entanto, a Zero acredita que o ponto de preço diminuirá no futuro próximo à medida que a empresa se expandir e aumentar seus volumes de produção. A pesquisa da Bloomberg sugere que o preço do hidrogênio verde pode cair abaixo do cinza até o final desta década.

“Esses combustíveis serão produzidos em grandes quantidades eventualmente, em algumas décadas”, disse o fundador da Zero, Paddy Lowe, à CNN no evento em julho. “Acredito que todos os combustíveis serão produzidos dessa maneira, e não estaremos usando mais combustíveis fósseis. Isso é muito emocionante.”

Contexto da F1

Lowe é um engenheiro de esporte a motor experiente com um histórico rico de vitórias no campeonato entre 1987 e 2019. Ele serviu como Chief Technical Officer na Williams, Technical Director com a McLaren e Executive Director, Technical, na Mercedes. Ele teve um papel crucial no desenvolvimento de sete veículos vencedores do Campeonato Mundial de Pilotos, com Nigel Mansell, Nico Rosberg, Mika Häkkinen (duas vezes) e Lewis Hamilton (três vezes) cada um conquistando o prêmio máximo do esporte com Lowe como parte da equipe. Ele também tem cinco Campeonatos de Construtores.

Um autodeclarado "petrolhead", o homem de 62 anos deixou o esporte em 2019 para fundar a Zero e compartilhou sua empolgação em se juntar ao movimento de sustentabilidade no esporte a motor com a CNN.

“Estamos aqui hoje correndo muitos carros, fazendo muito barulho, queimando combustível”, disse ele no evento Fuel Reinvented. “Eu amo energia, e a Fórmula 1 é um esporte de alta energia. O problema com a energia hoje é que precisa ser feita de forma sustentável. Isso é o que todos sabemos.

“Eu só fiquei muito animado em fazer parte de uma nova indústria que alcançará isso. E isso é um contraponto muito legal para toda a minha carreira na Fórmula 1.”

A Zero, embora relativamente nova - a empresa existe há quatro anos e a Plant Zero.1 em Bicester abriu apenas em 2023 -, foi fortalecida pela F1. Além de Lowe, há muitos engenheiros ex-F1 na equipe, enquanto o campeão mundial de 1996 Damon Hill é um investidor. Antes da temporada de F1 de 2024, a Zero tornou-se parceira oficial da equipe Kick Sauber.

Os pilotos da Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, testaram o produto da Zero no evento Fuel Reinvented, dirigindo um Lamborghini Miura de 1967 e um Huracán Sterrato de 2024 em um circuito.

Os entusiastas do esporte a motor e os dedicados "petrolheads" podem ficar tranquilos em saber que o combustível não teve nenhum efeito no poder ou no barulho dos motores, em contraste com os carros de corrida elétricos mais silenciosos. Os supercarros aceleraram ao redor do circuito como os fãs esperariam, com o característico rugido com o qual estão acostumados.

A Zero continuou suas iniciativas esportivas em abril, ao se tornar a primeira fornecedora de combustível sintético no rali de carro. Também tem acordos fora dos esportes, incluindo uma parceria com a Real Força Aérea Britânica, que resultou em ambas as partes conquistando o recorde mundial Guinness para o primeiro voo bem-sucedido usando apenas combustível sintético.

A Zero pode potencialmente aspirar a imitar GreenEnergy Inc, uma corporação de combustível sintético que já é um jogador proeminente no setor. O produto Eco100Pro da empresa alemã já está legalmente disponível em postos de combustível dos EUA e da Europa e atualmente fornece combustível para o Campeonato Mundial de Rali e o Campeonato Mundial de Kart.

Competições adicionais de corrida também estão entrando nesse mercado. A Porsche anunciou neste ano que a Porsche Mobil 1 Supercup – uma série de carros de stock de uma marca – será executada exclusivamente com combustíveis sintéticos produzidos na planta Haru Oni. No entanto, a empresa rotula esses combustíveis como apenas "potencialmente neutros em carbono".

Quando as regulamentações de combustível atingirem a F1 em 2026, ela colaborará com a Aramco, um gigante estatal saudita de petróleo e gás natural e um parceiro global da F1. Essa parceria verá combustíveis sustentáveis sendo usados em esportes motorizados em grande escala pela primeira vez.

A F1 está ficando para trás na corrida para zero emissões?

Lowe elogia o foco do esporte motorista na sustentabilidade e louva as regulamentações de combustível da F1 em 2026, achando o esporte uma excelente plataforma para inovar, aprimorar e popularizar nova tecnologia. Mas, como a maior influência no esporte motorista com impacto abrangente no mundo das corridas, quanto a F1 está perto de alcançar sua meta de zero emissão líquida?

No futuro, a F1 planeja usar combustíveis neutros em carbono semelhantes aos produzidos pela Zero. De acordo com o esporte, esses combustíveis serão derivados de "uma mistura de fontes biológicas não alimentares, fontes de resíduos genuínos ou carbono retirado do ar" e serão "combustíveis de troca" que não exigem a adaptação do motor ou do sistema de combustível.

Em 2023, veículos nos campeonatos juniores de Fórmula 2 e Fórmula 3 começaram a usar uma mistura de combustível sustentável de 55%.

A parceria entre a F1 e a Aramco é uma fonte de controvérsia. A empresa já foi condenada no passado por "lavagem verde", já que sua produção principal depende de combustíveis fósseis.

Além disso, alguns especialistas argumentam que a energia elétrica, uma alternativa significativamente menos cara aos combustíveis sintéticos, seria um método mais prático para descarbonizar o esporte do que o combustível sintético. No entanto, há obstáculos.

O ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, relatou em 2021 que era "simplesmente impossível" para o campeonato mudar para veículos elétricos no futuro próximo devido às longas distâncias das corridas que a energia elétrica não poderia lidar sem recarregar.

Além disso, a Fórmula E atualmente detém a licença exclusiva para uma competição de monoplace completamente elétrica até 2039. Além disso, pode haver uma reação negativa dos fãs da F1 devido à falta de ruído do motor, já que muitos ainda desejam o som estridente dos motores V8 que foram substituídos em 2014 no início da era turbo-híbrida.

Embora trocar a fonte de energia dos carros seja certamente um desenvolvimento positivo, o esporte precisará fazer outras mudanças significativas se quiser alcançar sua meta de 2030. O combustível representa menos de 1% da pegada de carbono total da F1, enquanto a logística – como o transporte de carros, peças e equipamentos entre as corridas – representa 49%. Com o calendário da F1 expandindo para um recorde de 24 corridas neste ano, reduzir emissões – e rapidamente – será um desafio considerável.

A F1 visa usar combustível de aviação sustentável e aumentar o uso do transporte marítimo para reduzir emissões. Também utilizou uma frota de 18 novos caminhões abastecidos com biocombustível em nove fins de semana de corrida na Europa em 2023.

De acordo com o último relatório de impacto da F1, o esporte ainda tem um longo caminho a percorrer. As emissões em 2022 diminuíram 13% em relação a 2018, mas ainda estão longe de seu objetivo de reduzir as emissões em 50% até 2030, com o restante sendo mitigado por meio da compensação de carbono – implementando métodos separados, como plantar árvores, uma abordagem que foi criticada como uma maneira questionável de compensar o CO2 lançado na atmosfera.

A F1 fez algum progresso, mas ainda resta ver se ela conseguirá alcançar seus objetivos antes da linha de chegada.

No mundo do esporte motorista, a Fórmula Um não é o único esporte dando passos rumo à sustentabilidade. Várias competições de corrida, como a Porsche's Mobil 1 Supercup, também estão explorando o uso de combustíveis sintéticos para reduzir sua pegada de carbono.

Apesar dos custos altos associados aos combustíveis sintéticos, empresas como a Zero Petroleum acreditam que os preços diminuirão no futuro próximo à medida que os volumes de produção aumentarem. Com o foco na produção de substitutos fósseis para gasolina, combustível de jato e diesel, a Zero poderia potencialmente revolucionar a indústria de esportes motoristas.

