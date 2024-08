A Corporação de Investimentos de Milhões de Dólares do Buffet

O lendário investidor Warren Buffet, através da sua empresa Berkshire Hathaway, tornou-se a primeira entidade não-tecnológica dos EUA a ultrapassar uma capitalização de mercado de um trilhão de dólares. Em negociações iniciais em Nova Iorque, registou um aumento de aproximadamente um porcento, alcançando esta figura monumental.

Até agora, o acesso a este grupo seleto estava reservado apenas aos gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (antiga Facebook) e Alphabet (organização mãe do Google). Por instantes, a Tesla conseguiu um lugar, mas acabou por recuar abaixo do limite. Atualmente, a Apple lidera com uma capitalização de mercado impressionante de quase 3,5 trilhões de dólares.

A carteira da Berkshire Hathaway inclui grandes entidades como a seguradora Geico, a empresa de ferrovias BNSF, a cadeia de fast-food Dairy Queen e a fabricante de baterias Duracell, além de investimentos significativos em diversas outras corporações.

Inicialmente, uma modesta empresa de tecidos, a Berkshire foi adquirida pelo atual Buffett de 93 anos nas décadas de 1960. Ele transformou-a numa próspera empresa de investimentos. O olho clínico de Buffett para os negócios levou os investimentos da Berkshire em várias empresas a superar o desempenho médio do mercado de ações ao longo dos anos.

Recentemente, Buffett tem reforçado as reservas de caixa da Berkshire e expressado preocupações sobre a escassez de oportunidades de investimento atraentes. A abordagem tradicional de Buffett envolve a aquisição de empresas promissoras mas subavaliadas. A Berkshire mantém uma participação substancial na Apple, apesar de ter recentemente vendido uma parte dela.

Após ultrapassar a capitalização de mercado de um trilhão de dólares, o valor de mercado da Berkshire Hathaway continua a ser um assunto de grande interesse entre os investidores. Com a sua carteira diversificada, a Berkshire Hathaway agora posiciona-se como um sério competitor no cenário corporativo.

Leia também: