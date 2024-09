A Coreia do Sul pretende penalizar o ato de ver ou manter materiais explicitamente sexuais.

Há uma agitação na Coreia do Sul devido a grupos de chat do Telegram onde deepfakes explícitos e ilegais são produzidos e compartilhados extensivamente, o que levou a pedidos de penas mais severas.

Pessoas envolvidas na compra, salvamento ou visualização desse tipo de conteúdo poderiam potencialmente passar até três anos na prisão ou pagar uma multa de até 30 milhões de won (US$ 22.600), de acordo com o projeto de lei proposto.

Atualmente, a produção de deepfakes sexualmente explícitos com a intenção de disseminação é punível com cinco anos de prisão ou uma multa de 50 milhões de won (US$ 37.900) de acordo com a Lei de Prevenção à Violência Sexual e Proteção às Vítimas.

Uma vez que a nova lei seja implementada, a pena máxima para esses crimes também aumentará para sete anos, independentemente da intenção.

O projeto de lei precisa da aprovação do presidente Yoon Suk Yeol para se tornar lei.

Até agora, este ano, a polícia da Coreia do Sul lidou com mais de 800 casos de crimes sexuais envolvendo deepfakes, de acordo com a agência de notícias Yonhap na quinta-feira. Isso representa um aumento significativo em relação aos 156 casos relatados em todo o ano de 2021.

A maioria das vítimas e ofensores são adolescentes, de acordo com a polícia.

Este mês, a polícia iniciou uma investigação no Telegram para examinar se o aplicativo de mensagens criptografado teve papel na disseminação de conteúdo deepfake explícito.

Países ao redor do mundo estão tentando descobrir a melhor maneira de lidar com a disseminação de material deepfake.

O Congresso dos EUA está considerando vários projetos de lei, incluindo um que permitiria às vítimas de deepfakes sexuais não consensuais processar, e outro que criminalizaria a publicação desse tipo de conteúdo e exigiria que as empresas de tecnologia o removessem.

No início deste ano, a plataforma de mídia social X proibiu os usuários de procurar Taylor Swift após a disseminação de imagens falsas e sexualmente explícitas da estrela pop nas redes sociais.

