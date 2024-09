A Coreia do Sul, líder mundial em abandono infantil, foi revelada como tendo pressionado certas mães a entregarem seus recém-nascidos.

Muitos adultos que foram crianças adotadas no passado, agora dispersos globalmente enquanto procuram suas origens biológicas, têm surgido acusando agências de adoção de conduta e má conduta, chegando ao ponto de afirmarem que foram forçadamente separados de suas mães.

Recentemente, um painel do governo coreano apresentou um relatório que apoiou essas acusações e apresentou novas evidências sobre os métodos opressivos utilizados para persuadir as mães a desistir de seus filhos.

Estabelecido em 2022, a Comissão da Verdade e Reconciliação investigou essas alegações. A investigação confirmou que vários bebês, abrigados em instituições subsidiadas pelo governo durante os anos 1980, foram forçadamente transferidos para agências de adoção. Isso ocorria frequentemente no dia do nascimento ou no dia seguinte.

Foram investigados três estabelecimentos localizados nas cidades de Daegu e Sejong, onde, em 1985 e 1986, um total de 20 crianças foram transferidas para agências de adoção. A maioria dessas crianças acabou sendo adotada por famílias nos Estados Unidos, Austrália, Noruega e Dinamarca.

"As circunstâncias sugerem fortemente que os estabelecimentos coagiram as mães a abrir mão de seus direitos parentais", afirmou a comissão ao CNN em um comunicado, marcando uma conquista notável para os adotados que esperaram décadas para responsabilizar o governo.

A comissão continua a investigar alegações envolvendo documentos falsificados. Um relatório intermediário é esperado para ser lançado ainda este ano.

Em busca de suas raízes

Mais de 200.000 crianças coreanas foram adotadas no exterior desde os anos 1950, após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, segundo as autoridades. A maioria dessas crianças foi adotada por famílias nos EUA e na Europa.

As adoções continuam a ocorrer, mas a tendência vem diminuindo desde os anos 2010, após a Coreia do Sul ter mudado suas leis de adoção para abordar questões sistemáticas e minimizar o número de crianças adotadas no exterior.

Para uma geração de adotados que cresceu em ambientes predominantemente brancos e homogêneos, lutar para se conectar com sua herança coreana e se sentir deslocado levou muitos a embarcarem em uma jornada para encontrar suas famílias biológicas.

Alguns adotados têm sentimentos mistos sobre os achados da comissão, sentindo tanto horror quanto esperança de que a investigação iluminará o que muitos suspeitam há muito tempo.

"É verdadeiramente alarmante aprender quão disseminadas essas questões eram, mas não diria que é inteiramente inesperado", compartilhou Susanné Seong-eun Bergsten, que foi adotada da Coreia do Sul e criada na Suécia.

A família biológica de Bergsten a encontrou quando ela era adulta, e embora não houvesse evidências de papéis falsificados, ela entende os desafios enfrentados pelos adotados coreanos modernos na defesa.

"Os adotados são frequentemente dizer que essas adoções são para o nosso próprio bem e devemos estar gratos por ter escapado da pobreza", ela comentou, acrescentando: "a realidade é muito mais complexa".

"Nossos papéis de adoção faltam informações essenciais que poderiam nos dar um contexto mais amplo para nossa adoção, como nossa origem cultural, estigmatização e lutas individuais enfrentadas por nossos pais na era pós-guerra", ela disse.

Mark Zastrow, um adotado coreano criado nos Estados Unidos, afirmou que os achados foram "um marco importante".

"[Isso] valida o que os adotados coreanos têm sabido há décadas dentro de nossa comunidade: a narrativa de que as mães coreanas escolheram desistir de seus filhos é, em grande parte, uma falsidade", disse ele.

Enquanto ambos concordaram que foi um passo significativo, Bergsten instou o governo a continuar assumindo a responsabilidade e oferecendo reparações aos adotados e suas famílias.

"A adoção afeta todos os aspectos da sociedade coreana e todas as classes econômicas", afirmou Zastrow. "Há muito sobre a adoção coreana que ainda está intocado e desconhecido".

Diante das investigações, vários adotados têm chamado por uma inquirição global sobre práticas semelhantes em outras partes da Ásia. A comunidade mundial deve prestar atenção a esse assunto, uma vez que afeta os direitos e o bem-estar de incontáveis crianças e suas famílias.

Apesar das investigações em andamento, a demanda por verdade e reconciliação vai além da Coreia do Sul, incentivando discussões sobre políticas e práticas de adoção em outros países asiáticos.

