A Coreia do Sul está atualmente conduzindo uma investigação sobre o Telegram.

Oficiais sul-coreanos estão pressionando plataformas digitais para combater a disseminação de conteúdo explícito, mas o Telegram parece relutante em cooperar. Relatórios sugerem que Seul está conduzindo investigações sobre a possível participação do Telegram em facilitar maus-tratos sexuais online.

Após a prisão do CEO Pavel Durov na França, o Telegram parece estar em apuros novamente. De acordo com a Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul, o chefe da agência de investigação do país iniciou investigações para saber se o Telegram ajudou tais transgressões.

A divisão online da agência de investigação recusou-se a emitir um comunicado, enquanto o Telegram permaneceu em silêncio sobre o assunto. As investigações giram em torno da proliferação de deepfakes, onde imagens pornográficas geradas por AI de mulheres proeminentes são compartilhadas online. Esta preocupação foi levantada várias vezes, com o Security Hero revelando que quase 50% das vítimas globais de deepfakes explícitos em 2023 eram artistas sul-coreanos.

De acordo com a polícia da Coreia do Sul, foram relatados 297 casos desse tipo de atividade criminosa em 2024, um aumento significativo em relação aos 149 casos relatados em 2021. Além disso, foram feitas mais de 6.300 solicitações às autoridades para remoção desses deepfakes. É notável que tanto as vítimas quanto os perpetradores são predominantemente menores de idade. Para combater essa questão, a administração de Seul planeja fortalecer as leis e, eventualmente, tornar a posse e a visualização desses deepfakes ilegais.

Telegram Resiste à Repressão de Crimes

As autoridades sul-coreanas pediram às plataformas que limitem a disseminação desse tipo de conteúdo e removam as imagens relacionadas. Será criado um novo comitê para aprimorar o diálogo com os operadores de mídia social. Além disso, o órgão de supervisão da mídia pediu cooperação regular às suas contrapartes francesas no caso do Telegram.

O Telegram é amplamente conhecido como a plataforma principal para a disseminação desse tipo de conteúdo e tem mostrado resistência em lidar com atividades criminosas. A França iniciou investigações formais contra Durov devido à recusa do Telegram em compartilhar dados de usuário com as autoridades. Como resultado, Durov teve que pagar uma fiança substancial e atualmente está proibido de sair da França.

Apesar do esforço global contra a distribuição de conteúdo explícito nas redes sociais, o Telegram continua sendo um desafio. A relutância do Telegram em cooperar com as autoridades sul-coreanas em suas investigações sobre a possível participação do Telegram em facilitar maus-tratos sexuais online está causando preocupação.

Além disso, o comitê que visa aprimorar o diálogo com os operadores de mídia social encontra dificuldades para persuadir o Telegram a cumprir o pedido de limitar a disseminação desse tipo de conteúdo em sua plataforma.

