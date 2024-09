A Coreia do Norte foi identificada como o maior desafio para a Ucrânia pelo chefe da inteligência.

De acordo com o chefe de inteligência da Ucrânia, Budanow, é a Coreia do Norte, aliada próxima da Rússia, que representa a maior ameaça ao país, com quantidades "preocupantes" de munição e artilharia sendo enviadas. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Budanow afirmou: "De todos os aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nossa maior preocupação". Ele explicou que, embora o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia esteja intensificando os combates, descrevendo-o como "particularmente impactante".

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou seu desejo de fortalecer as relações com a Rússia durante encontros com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na semana passada. A Ucrânia está monitorando de perto os envios de armas da Coreia do Norte para a Rússia e observando seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação clara", disse Budanow, "Eles estão enviando grandes quantidades de artilharia, o que é uma preocupação".

Além do apoio externo, a Rússia também está investindo em suas próprias armas. Isso inclui a produção aumentada de mísseis Iskander. "Estamos agora notando um aumento alarmante no uso de Iskander-M", comentou Budanow. Bombas guiadas, ele observou, estão causando problemas na linha de frente, com sua produção tendo sido significativamente aumentada.

Em resposta aos ataques contínuos de mísseis russos, a Ucrânia começou a produzir suas próprias armas e está pedindo maior ajuda ao Ocidente. No entanto, os aliados ocidentais geralmente procedem com cuidado para evitar um conflito direto com a Rússia.

Há rumores de que os EUA e o Reino Unido podem permitir que a Ucrânia utilize armas de alcance maior contra alvos russos. No entanto, uma decisão foi adiada durante uma reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na Casa Branca na semana passada.

