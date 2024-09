A Coreia do Norte divulgou fotos da visita de Kim Jong Un a uma instalação de enriquecimento de urânio, fornecendo uma visão escassa de suas atividades nucleares.

Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), em uma sexta-feira recente, Kim visitou uma instalação - um armazém bem iluminado e clínico, cheio de fileiras de maquinário cilíndrico - utilizada para produzir material nuclear com capacidade para armas, contribuindo para o arsenal em expansão da Coreia do Norte.

Este relatório segue os esforços persistentes da Coreia do Norte para avançar ilegalmente em seu programa nuclear e fortalecer suas ligações com a Rússia, aumentando a preocupação no mundo ocidental sobre o rumo da Coreia do Norte sob o liderado de Kim.

O local e a data exatos da visita de Kim à instalação não foram divulgados no relatório, mas seu propósito era evidente, segundo a KCNA: formular uma "estratégia de longo prazo para aumentar a produção de materiais nucleares para armas".

Especialistas argumentam que as fotografias - que mostram Kim cercado por homens em uniformes militares e jalecos brancos imaculados - sugerem a crescente confiança da Coreia do Norte em sua posição como potência nuclear.

"Kim parece particularmente seguro de si ultimamente, e está especialmente focado em garantir que suas demandas por uma escalada significativa nas capacidades nucleares não sejam mal entendidas", afirmou Ankit Panda, fellow sênior Stanton da Fundação para a Paz Internacional Carnegie. Ele continuou: "Essas revelações dão credibilidade às intenções da Coreia do Norte e destacam seu progresso em habilidades de enriquecimento".

Este tema tem sido uma questão recorrente para Kim nos últimos anos, incluindo esta semana em particular.

Em um discurso comemorando o 76º aniversário da fundação da Coreia do Norte na segunda-feira, Kim prometeu expandir significativamente o estoque nuclear do regime, reiterando a linguagem beligerante que já havia empregado no passado.

Durante sua viagem à suposta instalação de enriquecimento, Kim expressou repetidamente sua satisfação com as capacidades técnicas do setor nuclear da Coreia do Norte e enfatizou a necessidade de aumentar o número de centrífugas para produção aprimorada, de acordo com a mídia estatal.

Park Won-gon, professor de Estudos da Coreia do Norte na Universidade Ewha Womans em Seoul, enfatizou a importância do momento da divulgação.

"Ao exibir urânio altamente enriquecido e instalações de produção, eles estão enviando uma mensagem ao mundo de que a Coreia do Norte deve ser reconhecida como uma nação nuclear. Ao revelar essas instalações, Kim Jong Un está implicando que a desnuclearização da Coreia do Norte é inatingível", disse ele à CNN.

A divulgação ocorre em um momento de tensão crescente entre a Coreia do Norte e o Ocidente, com acusações dos EUA e seus aliados de fornecer assistência militar substancial à Rússia em seu conflito na Ucrânia. Tanto a Rússia quanto a Coreia do Norte negaram firmemente essas alegações, apesar de provas substanciais dessas transferências.

Em junho, os dois países autocráticos prometeram oferecer apoio militar imediato um ao outro em caso de ataque, de acordo com um pacto de defesa histórico assinado durante a visita do presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang.

Como o local não foi divulgado no relatório da KCNA, remains indeterminado se as fotografias são de um local já observado internacionalmente, como a instalação de pesquisa nuclear de Yongbyon, ou de outra instalação completamente nova. A Coreia do Norte é conhecida por ter vários sites de enriquecimento de urânio.

"Não tenho certeza se podemos identificar o local a partir das imagens", comentou Martyn Williams, fellow sênior do Centro Stimson, "mas é definitivamente a primeira vez que vemos esse conjunto e nesse nível de detalhe".

As ações da Coreia do Norte na produção de material nuclear com capacidade para armas têm levantado preocupações no mundo, especialmente na região asiática. Apesar da escrutínio internacional, a Coreia do Norte tem fortalecido sua aliança com países como a Rússia, avançando ainda mais suas ambições nucleares no cenário global.

