A Coreia do Norte afirma que já não pretende a reunificação com a Coreia do Sul e que vai lançar novos satélites espiões em 2024

Kim disse que as relações intercoreanas se tornaram "uma relação entre dois países hostis e dois beligerantes em guerra", informou a agência noticiosa estatal KCNA.

"É tempo de reconhecermos a realidade e clarificarmos a nossa relação com o Sul", disse Kim, acrescentando que se Washington e Seul tentarem um confronto militar com Pyongyang, a sua "dissuasão de guerra nuclear não hesitará em tomar medidas sérias".

"Penso que é um erro que não devemos continuar a cometer ao lidar com as pessoas que nos declaram como 'o inimigo principal' e que procuram apenas oportunidades para o 'colapso do [nosso] regime' e a 'unificação por absorção', colaborando para a reconciliação e a unificação", acrescentou Kim.

A Coreiado Norte e a Coreia do Sul estão separadas uma da outra desde o fim da Guerra da Coreia em 1953, que terminou com um armistício. Tecnicamente, as duas partes continuam em guerra, mas há muito que ambos os governos têm como objetivo a reunificação um dia.

As relações entre as duas partes têm-se mantido fluidas ao longo das décadas, mas as tensões mantiveram-se particularmente elevadas nos últimos anos, depois de Kim Jong Un ter acelerado o programa de armas nucleares do país, desafiando as sanções internacionais.

Na semana passada, a KCNA informou que Kim tinha dado instruções ao exército, à indústria de munições, às armas nucleares e aos sectores de defesa civil do país para acelerarem os preparativos para a guerra em resposta às "medidas de confronto" dos EUA.

Na altura, a KCNA descreveu a situação política e militar na península coreana como "grave", afirmando que tinha atingido um ponto "extremo" devido a Washington.

Os últimos comentários de Kim sobre a reunificação foram significativos, segundo Hoo Chiew-Ping, membro sénior do CAUCUS de Relações Internacionais da Ásia Oriental (EAIR) e membro do Painel Consultivo Nuclear da Ásia-Pacífico (APNAP), que afirmou que o líder norte-coreano tem vindo a afastar-se cada vez mais das "relações intercoreanas" nos últimos anos.

"Este será um marco crítico na Península Coreana, onde a extensão do ramo de oliveira pelas futuras administrações sul-coreanas será veementemente rejeitada pela Coreia do Norte", disse Hoo à CNN.

Pyongyang está mais interessada em aprofundar as relações com os actuais aliados, como a China e a Rússia, e com uma rede selecionada de países em todo o mundo que continuarão a permitir a sua proliferação e alcance financeiro", acrescentou.

"Os EUA, a Coreia do Sul e o Japão estão, por enquanto, excluídos do alcance estratégico de Kim".

Ja Ian Chong, professor associado de ciências políticas e académico não residente da Carnegie China, afirmou que o discurso de Kim "reflecte a realidade de que a unificação não é uma possibilidade a curto ou mesmo a médio prazo (para as Coreias)".

"Perante esta situação, a questão que se coloca é se a não unificação significa a continuação do status quo ou se a Coreia do Norte considera que deve agir para se proteger mais ativamente, ou mesmo antecipar o que considera ser uma possível agressão por parte da Coreia do Sul", acrescentou Chong.

"A primeira hipótese é tolerável, mesmo que a Coreia do Norte procure aumentar a sua capacidade defensiva, uma vez que mantém o status quo e é melhor do que a crença numa unificação armada. Se for a segunda hipótese, é provável que as fricções e mesmo as tensões com a Coreia do Sul e o nordeste asiático aumentem", alertou.

Satélites espiões

Depois de repetidos fracassos, a Coreia do Norte afirmou em novembro ter colocado em órbita o seu primeiro satélite espião.

Segundo os analistas, se a nave espacial funcionar, poderá melhorar significativamente as capacidades militares da Coreia do Norte, permitindo-lhe, nomeadamente, atingir com maior precisão as forças adversárias.

Kim saudou o feito, celebrando com os trabalhadores no local de lançamento, de acordo com imagens divulgadas pelos media estatais. A Coreia do Sul considerou o lançamento uma "clara violação" de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que proíbe a Coreia do Norte de utilizar tecnologia de mísseis balísticos.

No domingo, a KCNA afirmou que a Coreia do Norte planeia reforçar esse programa com mais três satélites espiões no novo ano.

"Com base na experiência de lançar e operar com sucesso o primeiro satélite de reconhecimento em 2023, a tarefa de lançar três satélites de reconhecimento adicionais em 2024 foi declarada para promover vigorosamente o desenvolvimento da ciência e tecnologia espacial", dizia o comunicado.

Ao longo de 2023, Pyongyang também lançou uma série de testes de mísseis balísticos intercontinentais, incluindo um míssil de longo alcance alimentado por combustível líquido, denominado Hwasong-17 ICBM, em 17 de dezembro, que, segundo especialistas em defesa e observadores regionais, demonstrou a "maturidade" do programa de mísseis norte-coreano.

"Embora a Coreia do Norte, como todos os países, tenha testes de mísseis que falham, é evidente que a fiabilidade geral dos mísseis da Coreia do Norte é bastante respeitável", disse Jeffrey Lewis, professor do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação do Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury, à CNN.

Os testes e a forte retórica da Coreia do Norte podem estar a fazer o jogo de Washington, disse Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha, em Seul.

"A ameaça norte-coreana está a motivar uma maior cooperação trilateral entre os EUA, o Japão e a Coreia do Sul, incluindo a partilha em tempo real de dados de localização de mísseis. As autoridades de Seul sabiam que este teste de ICBM estava a chegar e tinham-se coordenado antecipadamente com os parceiros de Washington e Tóquio", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com