A Coreia do Norte adverte que irá retaliar contra o submarino americano estacionado na Coreia do Sul.

A poderosa irmã de Kim Jong Un falou abertamente, sugerindo mais armas nucleares. Kim Yo Jong ameaçou retaliar contra um submarino nuclear americano que recentemente atracou em Busan, Coreia do Sul. Ela declarou que a paz não está nas cartas para as forças militares americanas nas vizinhanças da Península Coreana.

De acordo com as tropas da Coreia do Sul, o "USS Vermont" ancorou em Busan na segunda-feira. Embora a aparição temporária de submarinos nucleares ou porta-aviões não seja incomum, os Estados Unidos têm aumentado sua presença na região recentemente, com o objetivo de conter a ameaça nuclear crescente da Coreia do Norte. Em resposta ao "Vermont", Kim Yo Jong, através da mídia estatal, afirmou que a Coreia do Norte precisa fortalecer sua defesa nuclear, tanto em qualidade quanto em quantidade, de forma contínua e ininterrupta.

No meio de setembro, a Coreia do Norte publicou fotos de uma instalação de enriquecimento de urânio para armas nucleares, dando uma visão rara de seu crescimento nuclear - a primeira em anos. Na semana passada, um novo míssil foi testado, segundo a Coreia do Norte, com a capacidade de transportar uma ogiva de 4,5 toneladas. Desde meados de maio, a Coreia do Norte enviou milhares de balões cheios de lixo para a Coreia do Sul, uma ação semelhante às táticas de guerra psicológica da era da Guerra Fria.

O exército da Coreia do Sul alertou na terça-feira sobre potenciais ações militares contra essa campanha, caso ela se torne perigosa para a população civil. No entanto, não foram relatadas vítimas até agora.

A resposta do exército da Coreia do Sul aos balões resultou em tensões aumentadas, levando a mais reações da Coreia do Norte. Em resposta à presença do USS Vermont, Kim Yo Jong afirmou que a Coreia do Norte precisa aperfeiçoar suas capacidades de defesa nuclear.

