A coragem de Cassie Ventura levou à acusação de Sean "Diddy" Combs com acusações legais.

A artista "Me & U" recuperou sua narrativa quando expôs décadas de acusações perturbadoras de maus-tratos contra seu ex-namorado e ex-produtor Sean "Diddy" Combs, em uma ação judicial apresentada contra ele no ano passado.

Embora a ação judicial tenha sido resolvida, a incerteza em torno de Combs continuou a aumentar.

"A decisão de Sr. Combs de resolver a ação judicial de forma alguma invalida sua negação explícita das alegações", afirmou o advogado de Combs na época.

Consequentemente, pelo menos nove outras ações judiciais civis e uma investigação federal surgiram. Recentemente, na terça-feira, Combs foi indiciado por acusações federais relacionadas a conspiração de racketeering e tráfico humano, de acordo com o indiciamento, que afirma que ele "explorou, ameaçou e coagiu vítimas" desde pelo menos 2008 até os dias atuais. Combs entrou com uma plea de não culpado.

Representantes de Ventura foram contactados pela CNN para comentar as acusações criminais de Combs, que podem não ter ocorrido se ela não tivesse compartilhado sua história publicamente.

Um início que parecia um conto de fadas

Nascida Casandra Elizabeth Ventura em New London, Connecticut, em agosto de 1986, Ventura entrou no mundo do entretenimento como modelo. Ela colaborou com o produtor e compositor Ryan Leslie e lançou seu álbum de estreia em 2006.

Ventura ganhou popularidade e seu talento e charme atraíram o interesse de Combs, que a contratou para sua gravadora Bad Boy Entertainment.

Em uma entrevista de 2006, Ventura discutiu como sua família estava reagindo à sua fama repentina.

"Aconteceu tão rápido que não acho que ninguém poderia desacelerar", afirmou ela. "Eles sempre fazem questão de que eu esteja feliz e tudo esteja bem. É mais sobre se eu estiver feliz e satisfeita com o que estou fazendo."

No ano seguinte, Ventura tornou-se a cara da linha de moda de Combs, Sean John. Ela também explorou a atuação e a música, aparecendo no filme de dança "Step Up 2: The Streets" e contribuindo com uma música para a trilha sonora do filme.

Ventura lançou outros singles, como "Official Girl", com o rapper Lil Wayne em 2008, e "Must Be Love", com Combs performing sob um de seus pseudônimos, Puff Daddy, em 2009.

Ventura e Combs tornaram sua relação pública em 2012 e foram frequentemente vistos em desfiles de moda e eventos de Hollywood.

"Estar perto dele é uma experiência incrivelmente inspiradora", ela disse à Madam Noire sobre Combs em 2013. "Construir meu próprio império seria fantástico."

Embora ela tenha lançado mais singles, como "Don't Play It Safe" de 2017, que Pitchfork elogiou como "sua faixa mais forte em quase meio século e possivelmente seu verdadeiro retorno", o álbum esperado produzido por Combs - e seu "império" - nunca se materializou.

Lutas e um novo capítulo

Apesar dos rumores de um noivado em 2014, o casal nunca se casou. Combs compartilhou sua filosofia sobre relacionamentos com o programa de rádio de Nova York "The Breakfast Club" em 2015.

"Se eu estiver em um relacionamento com você, 25% do tempo você vai se sentir como 'Homem, odeio estar aqui, esse cara, ele me traiu, mentiu para mim'. Isso é 25%", ele disse. "Mas então tem 75% do tempo que eu vou fazer você ser a mulher mais feliz do mundo. Eu vou estar lá para apoiar seus sonhos. Eu vou estar lá para te abraçar, te ouvir. Eu vou estar lá para ser seu melhor amigo, e eu prometo que você vai sorrir mais."

Na sua ação judicial, Ventura apresentou um retrato sombrio de um relacionamento que parecia idílico em público. Atrás das portas fechadas, ela alegou que Combs controlava todos os aspectos de sua vida pessoal, a forçou a ter relações sexuais com outros homens e "introduziu-a" a um estilo de vida de "abuso excessivo de álcool e drogas" que levou a "distress emocional severo".

Quando Ventura tentou pôr fim ao seu relacionamento com Combs em 2018, ela alegou que ele invadiu sua casa e a estuprou. Combs negou suas acusações.

Ventura, de acordo com sua queixa, continua a lutar com "distress emocional severo" e uma vez entrou em uma clínica de reabilitação interna após ter pensamentos suicidas relacionados ao seu abuso.

Ela já casou com o treinador Alex Fine e tem duas filhas com ele.

Revelando os eventos que "quebraram" ela

Quando Combs foi homenageado com um prêmio de carreira pela BET Awards em 2022, ele fez referência a Ventura em seu discurso de aceitação.

"Vou ser sincero com vocês, eu estava em um lugar escuro por alguns anos", disse Combs no palco antes de agradecer "Cassie por estar ao meu lado nos tempos difíceis. Amor."

Ventura apresentou sua ação judicial quando a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York, que temporariamente removeu o prazo de prescrição civil para sobreviventes de agressão sexual, estava prestes a expirar.

"Depois de anos de silêncio e escuridão, eu finalmente estou pronta para contar minha história e advogar por mim mesma e pelo benefício de outras mulheres que sofrem violência e abuso em seus relacionamentos", afirmou Ventura em um comunicado à CNN no ano passado. "Como a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York estava prestes a expirar, percebi que esta era uma oportunidade de falar sobre o trauma que experimentei e que vou estar me recuperando pelo resto da minha vida."

Nem todos acreditaram em sua história.

"Não é confiável basear coisas no que alguém diz, no que outra pessoa diz... É difícil assistir a Numerous individuals hoping for this guy [Combs] to fail like this", expressou o rapper Slim Thug na época. "Eu não quero ver um homem negro que chegou a tais alturas, quase alcançando um bilhão de dólares, tropeçar."

Em maio, quando a CNN liberou uma gravação de vigilância que mostrava Combs agredindo fisicamente Ventura em um hotel de Los Angeles em 2016, a opinião pública sobre as acusações de Ventura mudou.

"Fiquei revoltado quando fiz isso. Ainda me sinto repulsivo agora. Procurei ajuda profissional. Comecei a frequentar sessões de terapia e reabilitação. Tive que implorar pelo perdão e pela graça de Deus. Sinto muito. Mas estou determinado a me tornar um homem melhor a cada dia. Não estou procurando perdão. Estou verdadeiramente arrependido," Combs declarou em um vídeo postado nas redes sociais logo após a exibição do registro.

Ventura reconheceu seus apoiadores e direcionou sua atenção às sobreviventes de violência doméstica.

"Violência doméstica é o problema principal. Me reduziu a alguém que nunca imaginei que seria. Com grande esforço, estou melhor hoje, mas continuarei me recuperando do meu passado."

"Meu único pedido é que TODOS abram seus corações para acreditar nas vítimas da primeira vez," ela concluiu. "Leva muita coragem para falar a verdade em uma situação onde você não tinha poder."

Ela não se sente mais sem poder.

O lançamento público do registro de vigilância mostrando a agressão física de Combs contra Ventura em 2016 levou a uma mudança na opinião pública, tornando mais difícil para alguns não acreditarem nas acusações dela.

Despite the challenges and controversies, Ventura's talent continued to shine in the entertainment industry, earning praise from critics for her song "Don't Play It Safe," which was hailed as her strongest track in years.

