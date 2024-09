A Copa da América está pronta para quebrar todas as limitações de velocidade.

Na disputa pela Copa América, a mais antiga taça de vela em existência, só há uma fronteiraleft: a física. O que a física permitir, será alcançado nos próximos anos durante a corrida tecnológica de milhões de dólares nas águas profundas. Em breve, podemos ver iates ultrapassando alguns carros.

Na Copa América em Barcelona, os iates de alta tecnologia atualmente alcançam velocidades de até 100 quilômetros por hora, mas Grant Dalton, chefe dos campeões defensores da Nova Zelândia, acha que os limites de velocidade ainda não foram alcançados. "A física é o limite", ele mencionou em uma entrevista à "FAZ".

"Com as foils, que mantêm contato com a água e impedem que o barco decole inesperadamente, é possível alcançar um máximo de 50 nós no momento. Mas se alguém - dentro dos limites da física - inventar uma nova foil que altere radicalmente a interação entre a pressão do ar e o fluxo de água, por que um iate não poderia navegar a 70 ou até 100 nós algum dia?" Isso seria quase 200 quilômetros por hora.

As Finais Zarpam em 12 de Outubro

Nesta competição de alta tecnologia, que pode custar até 100 milhões de dólares para uma campanha da Copa América envolvendo 75.000 horas de trabalho, as equipes também recorrem ao conhecimento da Fórmula 1. Os navegadores a bordo precisam desempenhar oito funções. E, segundo Dalton, "será cada vez mais difícil para os humanos manterem o controle".

A poucos quilômetros da costa de Barcelona, estão ocorrendo os regatas dos desafiantes para decidir os oponentes da Emirates Team New Zealand. A disputa pela lendária "Taça Auld" começa em 12 de outubro. Esta competição, que começou na Ilha de Wight, na Inglaterra, em 1851, está sendo disputada pela 37ª vez.

O projeto francês Orient Express Racing Team já foi desclassificado. A chance de enfrentar os neozelandeses ainda resta para Ineos Britannia do Reino Unido, Luna Rossa Prada Pirelli (Itália), Alinghi Red Bull Racing (Suíça) e America Magic dos Estados Unidos. "A curva de desempenho de todas as equipes está aumentando rapidamente, o nível das corridas aumentou significativamente recentemente", concluiu Dalton. "Para mim, Luna Rossa da Itália e Ineos do Reino Unido são as mais fortes até agora. No entanto, a diferença para os americanos e os suíços é mínima".

