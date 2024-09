A controversa estátua que retrata a falecida rainha Elizabeth II, o príncipe Philip e seus Corgis acende debates entre o público.

A estátua de bronze da Rainha, segundo o comunicado do conselho local, foi bem recebida por muitos que a viram pessoalmente. No entanto, algumas pessoas nas redes sociais zombaram dela por não se parecer com a figura dela. Um comentarista na publicação do Facebook do conselho disse: "Podia ser qualquer um", enquanto outro mencionou que a estátua era "bonita", mas não refletia a aparência ou o vestuário típico da falecida rainha.

Os comentários limitados na publicação original do conselho levaram a discussão para o X, anteriormente conhecido como Twitter, onde a escultura recebeu numerosos visualizações, e vários usuários compararam-na à famosa estátua de Cristiano Ronaldo. Outro usuário acrescentou: "Até o corgi está confuso".

O artista Anto Brennan criou a escultura como uma comissão do Conselho de Bairro de Antrim e Newtonabbey. A peça, que representa o primeiro tributo do Reino Unido à falecida rainha, foi instalada no Jardim do Castelo de Antrim, a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Belfast, e foi inaugurada na sexta-feira.

A escultura mostra Elizabeth olhando para o distância, vestida com uma saia xadrez, botas de borracha, casaco xadrez e um lenço na cabeça, com uma bolsa pendurada no braço esquerdo e dois corgis aos seus pés. O marido de Elizabeth, Philip, fica atrás dela com as mãos atrás das costas.

O conselho reconheceu que "a arte pode às vezes suscitar várias opiniões", mas expressou satisfação com a adequação da escultura ao seu entorno, ao lado da estátua do príncipe Philip, Duque de Edimburgo, e acompanhada por dois corgis cuidadosamente esculpidos. A CNN entrou em contato com Brennan para comentar.

Elizabeth, que falecceu em 2022, foi amplamente fotografada e sua aparência foi retratada em numerous paintings and sculptures. Deposições controversas dela e da família real também surgiram ao longo do tempo.

Um retrato de Catherine, Princesa de Gales, na capa da revista Tatler no início deste ano, gerou reações mistas na mídia e online. Enquanto um crítico descreveu-o como "intoleravelmente ruim", outros o elogiaram como "bonito".

A primeira retratos oficiais do Rei Carlos III, após sua coroação, também gerou controvérsia com sua representação do monarca contra um fundo vermelho flamejante, que parecia consumi-lo.

Famosamente, em 2000, Lucian Freud pintou um retrato da Rainha que contrastava com as representações romanticizadas anteriores dela, e recebeu tanto a crítica dos críticos quanto a atenção do público.

