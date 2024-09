- A contagem de gols de Adeyemi em dois jogos: "Tal série de gols é comum"

Karim Adeyemi estabeleceu um alto padrão após sua excepcional performance, marcando cinco gols em dois jogos internacionais sub-21. "Isso deve ser meu padrão", declarou o jogador do Borussia Dortmund após a vitória por 10-1 contra a Estônia nas eliminatórias da EM. "Minha meta era contribuir para a vitória da equipe e, ao mesmo tempo, aumentar minha confiança marcando gols ou dando assistências. Consegui fazer isso e estou muito satisfeito com isso."

O jogador de 22 anos, que marcou duas vezes contra Israel e três vezes contra a Estônia em seu último jogo, volta para os finalistas da Liga dos Campeões do Borussia Dortmund com um renovado vigor. O técnico Antonio Di Salvo afirmou: "O objetivo era fortalecer sua confiança. Agora, ele precisa aumentar o ritmo em Dortmund."

Karim Adeyemi foi tema de intensas discussões recentemente. Em novembro de 2023, ele optou por não jogar na equipe sub-21 após a exclusão do técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, apesar de seu pedido pessoal para treinar com Dortmund. A decisão encontrou críticas.

Mas o passado é coisa do passado. Adeyemi está focado em consolidar sua posição em Dortmund e garantir uma entrada na seleção principal. O técnico Di Salvo expressou sua confiança inabalável na situação em que Adeyemi jogaria sob Nagelsmann ou para ele no futuro.

Di Salvo ficou satisfeito com as duas goleadas da Alemanha sub-21, que levam à final da EM na Eslováquia no próximo verão. "Tínhamos como objetivo marcar um gol após o outro. Isso é um bom sinal", disse o técnico. A maior vitória da Alemanha sub-21 é seu placar de 11-0 contra San Marino em novembro de 2009.

Karim Adeyemi não foi o único a brilhar. Jogadores como Nick Woltemade do Stuttgart, Nicolo Tresoldi do Hannover 96, Eric Martel do 1. FC Cologne, Max Rosenfelder do SC Freiburg, Tim Lemperle do Cologne e Ansgar Knauff do Frankfurt também contribuíram com gols alemães contra os estonianos superados.

Próximo é a Bulgária.

Di Salvo admitiu: "Podemos saborear essa vitória agora, junto com os gols que marcamos". No entanto, ele já está de olho em 11 de outubro em Regensburg, onde eles pretendem "concluir o negócio" contra a Bulgária. Uma vitória garantiria uma vaga na EM, e até mesmo um empate seria suficiente. Se eles não conseguirem vencer o grupo, ainda têm boas chances de estar entre os três vice-campeões do grupo que se classificam para a EM.

