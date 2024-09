Sumário

- A confiança dos eleitores nos representantes da Ampel continua a diminuir

Quem são os políticos que os alemães acreditam terem o país no caminho certo? Os dados das avaliações políticas do ntv e RTL dão uma resposta. Os participantes avaliam 20 políticos numa escala de 0 ("totalmente sem esperança") a 100 ("completamente esperançoso"). A compilação do ranking pelo Instituto Forsa indica que, em setembro de 2024, o Chanceler Federal Olaf Scholz e o Ministro das Finanças Christian Lindner sofrem significativos reveses.

Além disso, outros membros do governo do trânsito também vêem uma queda na confiança, incluindo o Ministro da Defesa Boris Pistorius, que ainda mantém a primeira posição. Notavelmente, o líder da CDU Friedrich Merz mostra melhorias, mas continua a ficar atrás dos ministros dos estados unidos.

Interessantemente, após as vitórias do AfD, os líderes Alice Weidel e Tino Chrupalla observam um aumento em suas classificações. No entanto, o novato Björn Höcke recebe pouca confiança dos respondentes.

Os representantes dos "partidos estabelecidos" se saem pior nos novos estados federais do que nos estados federais tradicionais. Por outro lado, o AfD e o BSW desfrutam de maior confiança na Alemanha Oriental do que na Ocidental.

O líder da CSU Markus Söder e a fundadora do partido Sahra Wagenknecht recebem o maior apoio entre seus próprios eleitores, seguidos pelo Ministro Federal da Economia Robert Habeck. Entre os eleitores do SPD, Boris Pistorius tem mais confiança do que Olaf Scholz. O líder da CDU Merz fica atrás de Söder dentro do acampamento da união, assim como atrás do Ministro-Presidente do NRW Hendrik Wüst e do líder do estado de Schleswig-Holstein Daniel Günther.

Os adeptos do AfD e do BSW colocam menos confiança em figuras políticas fora de seus respectivos partidos do que os respondentes em geral. No entanto, seus próprios líderes Wagenknecht, Weidel, Chrupalla e Höcke recebem melhores avaliações. Os adeptos do AfD confiam mais na fundadora do BSW Sahra Wagenknecht do que os adeptos do BSW confiam na líder do AfD Alice Weidel, Tino Chrupalla e Björn Höcke.

Os pesquisadores do Forsa observam que os eleitores mantiveram um nível estável de confiança nas figuras políticas durante a primeira metade do ano. No entanto, os valores de confiança nos membros do governo do trânsito caíram entre o meio e o final do ano. Notavelmente, os valores para o Chanceler Scholz e o Ministro das Finanças Lindner sofreram significativas quedas.

O líder da CDU Merz ultrapassa Scholz, mas não recebe tanta confiança dos cidadãos quanto os três ministros dos estados unidos. Nos novos estados federais, a confiança nos representantes dos "partidos estabelecidos" é menor do que no Ocidente. Os adeptos do BSW e do AfD exibem menos confiança nas figuras de outros partidos do que em seus líderes partidários.

