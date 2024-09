A confiança dos apoiadores de Trump no processo eleitoral é notavelmente baixa em seis estados cruciais, de acordo com os dados da pesquisa da CNN.

Maioria ou mais de dois terços de potenciais eleitores em seis estados, incluindo Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, expressam alguma segurança de que os votos dentro de seus estados serão emitidos e contados com precisão. Os níveis de confiança variam, com 68% em Arizona e um liderança de 79% em Wisconsin sentindo-se razoavelmente ou extremamente confiantes. Somente Wisconsin tem uma maioria, 52%, que é extremamente confiante no processo eleitoral do estado, enquanto Michigan e o resto dos estados têm menos da metade.

Durante o debate entre Trump e a Vice-Presidente Harris, Trump continuou sua campanha para enfraquecer a confiança no sistema eleitoral, recusando-se a aceitar sua derrota nas eleições de 2020 e ameaçando processar oficiais eleitorais se recuperar a presidência enquanto espalha críticas infundadas sobre o voto por correio na Pensilvânia.

Há uma divisão política significativa entre os eleitores de cada estado em relação ao sistema eleitoral, espelhando os esforços de Trump para minar sua credibilidade. Os dados mostram que 71% dos apoiadores de Harris estão muito confiantes no processo eleitoral do estado, em comparação com uma média de apenas 15% entre os apoiadores de Trump nestes estados. Os apoiadores de Trump geralmente não têm certeza do sistema, e grandes parcelas ainda duvidam de sua integridade.

Na Geórgia, onde recentes mudanças nas regras eleitorais levantaram preocupações, as lacunas de confiança entre os apoiadores de Harris e Trump no processo eleitoral encolhem significativamente. Os apoiadores de Harris na Geórgia são menos confiantes do que aqueles em outros estados, com 82% expressando algum grau de confiança, em comparação com uma taxa de 92% ou mais nos outros cinco estados. Esta lacuna é menor do que em outros estados, com uma diferença de cerca de 20 pontos em comparação com 40-50 pontos nos outros cinco estados.

Os resultados são consistentes com a situação de dois anos atrás, quando entre 40-48% dos potenciais eleitores nas eleições de meio-termo em vários desses estados expressaram forte confiança na precisão das eleições. A confiança entre os apoiadores de Harris nos estados varia entre 91-100%, enquanto os apoiadores de Trump têm um nível de confiança menor, variando de 13% a 65%.

Os resultados da pesquisa confirmam outras pesquisas recentes, incluindo uma enquete nacional da ABC News/Ipsos lançada antes do feriado do Trabalho, na qual 92% dos apoiadores de Harris expressaram sua disposição em aceitar os resultados das eleições, em comparação com apenas 76% entre os apoiadores de Trump. Uma enquete da CNN realizada em julho encontrou que 71% dos americanos duvidam que Trump iria ceder se perdesse as eleições, um aumento em relação aos 58% antes das eleições presidenciais de 2020. Na mesma enquete, muitos eleitores achavam que o perdedor das eleições tinha a obrigação de aceitar os resultados e ceder, com 85% dos eleitores registrados e 77% dos apoiadores de Trump concordando.

A confiança dos apoiadores de Harris no processo eleitoral reflete a visão amplamente disseminada de que esta campanha deste ano é uma questão de proteger a democracia. Em todos os seis estados, os apoiadores de Harris escolhem "proteger a democracia" como sua principal preocupação eleitoral, com uma média de 43% em cada estado selecionando-a como sua principal questão de voto. Por outro lado, em média, apenas 9% dos apoiadores de Trump consideram esta questão como sua principal prioridade.

As entrevistas para as enquetes da CNN foram realizadas entre 23-29 de agosto de 2024, com 682 eleitores registrados no Arizona, 617 na Geórgia, 708 em Michigan, 626 em Nevada, 789 na Pensilvânia e 976 no Wisconsin. Os resultados para potenciais eleitores, que representam o total ponderado de todos os eleitores registrados esperados para votar nas eleições deste ano, têm um erro de amostragem de mais ou menos 4,7 pontos no Arizona, Geórgia e Pensilvânia; mais ou menos 4,9 pontos em Michigan e Nevada; e mais ou menos 4,4 pontos no Wisconsin. Mais informações detalhadas estão disponíveis aqui.

Apesar dos esforços de Trump para desqualificar o sistema eleitoral, uma maioria de eleitores nestes estados ainda tem fé no processo eleitoral do estado, com os apoiadores de Harris mostrando níveis particularmente altos de confiança. A política desempenha um papel significativo na formação da confiança do eleitor, como demonstrado pela ampla lacuna de confiança entre os apoiadores de Trump e Harris.

