- A conclusão do evento da Saxônia-Anhalt é marcada por uma procissão de um quilômetro de comprimento que agrada a multidão

Encerrando o Dia de Saxônia-Anhalt em Stendal, uma multidão enorme é esperada para percorrer o centro da cidade em uma procissão de uma milha. Os organizadores estimam que essa extravagância, com cerca de 4.000 entusiastas, se estenderá para aproximadamente 3,7 quilômetros. Esse espetáculo de duas horas, onde diversas regiões são elegantemente exibidas, serve como a atração principal do maior festival folclórico do estado. Equipes de diferentes partes do estado estão contribuindo, enquanto o Ministro-Presidente Reiner Haseloff (CDU) e o Prefeito de Stendal, Bastian Sieler (independente), iniciarão as comemorações às 11h.

