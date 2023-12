A complicada história por detrás do macarrão da longevidade, um prato popular do Ano Novo Lunar

Depois de ter visto mesas vazias durante os últimos dois anos devido à pandemia, o proprietário do restaurante Hop Lee, em Nova Iorque, diz que o negócio está a recuperar lentamente.

Mui entrou para o estabelecimento de 48 anos em Chinatown em 2005 como empregado - depois de ter perdido tudo com o furacão Katrina em Nova Orleães - e assumiu o controlo em 2018.

Atualmente, está ocupado a falar com fornecedores para garantir que tem todos os ingredientes necessários para satisfazer a procura de um dos pratos mais populares do Hop Leepara o Ano Novo Lunar: Yi Mein de lagosta com gengibre e cebolinha salteado - também conhecido como massa da longevidade.

"Todos os anos do Ano Novo Lunar, quase todas as mesas pedem os nossos noodles de longevidade", diz ele. "Com bom aspeto e melhor sabor, simbolizam também a sorte."

O que é o macarrão da longevidade?

Este ano, o Ano Novo Lunar cai a 22 de janeiro, mas as celebrações decorrem ao longo de vários dias - coletivamente designadas por Festival da primavera. Os rituais tradicionais, incluindo a comida, estão repletos de simbolismo.

O macarrão da longevidade simboliza a vida longa. De acordo com a tradição, o cozinheiro não pode cortar os fios de massa e cada fio tem de ser comido inteiro - nada de o partir antes de o comer.

Mas é aí que termina o consenso.

Pergunte às pessoas de origem chinesa que tipos de noodles devem ser comidos, e provavelmente obterá respostas diferentes.

No Hop Lee, o macarrão da longevidade é sinónimo de yi mein, também conhecido como macarrão e-fu. Estes fios de trigo com ovo cantonenses, em borracha e esponjosos, são secos, fritos e consumidos durante todo o ano, especialmente em ocasiões especiais como aniversários e durante o Festival da primavera.

A receita de noodles de lagosta para a longevidade de Hop Lee foi transmitida durante décadas. O macarrão yi mein é refogado com temperos e cogumelos shiitake. As lagostas são salteadas com feijão preto fermentado e salgado, ovos, carne picada, gengibre e cebolinhas.

"Depois colocamos as lagostas em cima da massa e o sumo escorre para baixo. É tão delicioso. Até o meu filho adora - ele pede-me para preparar o prato para as festas da escola", diz Mui.

No Xi'an Famous Foods - um humilde restaurante de Flushing, Nova Iorque, que em menos de duas décadas se transformou numa cadeia de sucesso que serve comida chinesa do noroeste - o diretor executivo Jason Wang tem a sua própria opinião sobre o macarrão da longevidade, que ele cresceu a comer. Na sua opinião, qualquer massa que tenha um comprimento maior conta.

"Os nossos noodles biang biang estão definitivamente entre eles", diz Wang.

Feita com farinha de trigo e água, a massa é puxada e cortada em noodles compridos, planos e largos, semelhantes a cintos.

"A forma mais tradicional é, de facto, colocar aromáticos como cebolinhas e alho, juntamente com pimenta vermelha em pó acabada de moer, em cima dos noodles, selá-los com óleo vegetal e temperá-los com molho de soja e vinagre de arroz preto. Chamamos a estes noodles picantes grelhados à mão com óleo quente", diz Wang à CNN Travel.

Os primeiros imigrantes chineses nos Estados Unidos eram predominantemente cantoneses, o que explica por que o yi mein é muitas vezes o que muitos sino-americanos consideram macarrão da longevidade.

Mas as cozinhas regionais, como os pratos de Xi'an, têm vindo a surgir e a diversificar as opções nas últimas décadas.

"O Yi mein é um macarrão cantonês, por isso é diferente do que nós comemos, mas o simbolismo da longevidade é partilhado", diz Wang.

"O tipo exato de noodles varia, mas a ideia continua a ser 'noodles longos para uma vida longa', e qualquer noodles longo serve esse propósito."

A Fábrica de Noodles Aberdeen Yau Kee de Hong Kong, fundada na década de 1950, está a aumentar a produção antes do Festival da primavera. Durante esta altura do ano, o proprietário da fábrica diz que a procura aumentará 20% a 30%.

"Estamos mais ocupados antes do Ano Novo Lunar porque há mais festas e reuniões nesta altura e as pessoas comem noodles e-fu, ou noodles da longevidade, nestas ocasiões", diz Tang Pui-sum, diretor da segunda geração da empresa familiar.

Quanto à razão pela qual os noodles e-fu são uma escolha popular para os cantoneses, Tang diz que se resume à qualidade.

"Na região de Guangdong, as pessoas utilizam a massa e-fu para oferecer à família e aos amigos em ocasiões especiais, porque é considerada melhor - demora mais tempo a confecionar e os ingredientes são melhores. Também é único porque os noodles e-fu são fritos, o que os distingue dos outros noodles do norte da China".

As origens do macarrão da longevidade

Agora que a questão do que é considerado um macarrão da longevidade está resolvida - resposta curta: praticamente qualquer macarrão, desde que seja, bem, longo - permanece uma questão importante: quem decidiu que comer macarrão longo pode prolongar a vida de uma pessoa?

A maior parte dos blogues e sítios Web - se não todos - remontam a história do macarrão da longevidade ao Imperador Wu da Dinastia Han (que governou de 141 a 87 a.C.), que disse aos seus ministros que tinha ouvido dizer que quem tivesse um rosto comprido teria uma vida longa.

Como não podia mudar o comprimento do seu rosto, o imperador decidiu comer macarrão comprido, uma vez que a palavra "macarrão" é semelhante à palavra "rosto" em chinês. O costume espalhou-se depois para além do palácio, para o resto do país.

Consultámos dois historiadores da alimentação para saber o que pensam sobre este conto popular - e eles não acreditam nessa história.

"A dinastia Han foi a época em que floresceu o desenvolvimento da cultura do macarrão na China", diz Zhao Rongguan, um dos principais académicos chineses que tem escrito sobre a história e a cultura alimentar chinesa nas últimas quatro décadas.

"Foi a época que lançou as bases e as técnicas do macarrão atual. Mas dizer que o Imperador Wu foi a razão pela qual temos noodles de longevidade, eu diria que é uma heresia ridícula da Internet".

Chen Yuanpeng, professor da Universidade Nacional Dong Hwa de Taiwan, especializado na história da comida chinesa, decidiu consultar também os seus colegas quando a CNN Travel lhe pediu para partilhar a sua opinião sobre os noodles da longevidade.

"Telefonei ao Sr. Wang Renxiang (um arqueólogo chinês especializado em cultura alimentar) e ao Sr. Naomichi Ishige (um historiador e antropólogo alimentar japonês). Ambos são especialistas em massa chinesa; nenhum deles sabe como é que a massa da longevidade e a história surgiram", diz Chen.

O professor diz que passou vários dias a vasculhar textos e livros antigos. Finalmente, encontrou uma escritura que destacava a conversa entre o Imperador Wu e o seu ministro, Dong Fangshuo, num dos históricos textos bianwen de Dunhuang - uma série de contos populares melódicos escritos durante a Dinastia Tang (618 a 907) para difundir os ensinamentos do Budismo.

"No bianwen, a discussão sobre o comprimento do rosto entre o Imperador Wu e o seu ministro terminou sem mencionar o macarrão. A correlação entre o macarrão e a longa vida foi provavelmente acrescentada e fabricada mais tarde", especula Chen.

"Mas não podemos descartar a história - mesmo que provavelmente fosse apenas um mito. Foi partilhada tantas vezes que muitos acreditam nela; também se tornou parte da cultura e da história do macarrão da longevidade, que está documentada há mais de 1000 anos."

Como comer o macarrão da longevidade

Mesmo as formas de consumo do macarrão da longevidade variam muito consoante o local.

Também são consumidos noutros países asiáticos que celebram o Ano Novo Lunar, como o Vietname, a Coreia do Sul, Singapura e Malásia.

Durante o Ano Novo Lunar, os sul-coreanos preferem comer japchae (massa de vidro coreana frita). Os seus noodles de longevidade, chamados janchi-guksu, são reservados para casamentos e aniversários.

As comunidades chinesas de Singapura e da Malásia utilizam frequentemente misua (aletria de trigo) como noodles de longevidade - mas o "toss da prosperidade", uma mistura de legumes coloridos desfiados e peixe cru, é um prato mais popular do Ano Novo Lunar.

Embora o Japão siga o calendário gregoriano em vez do calendário lunar, também tem o costume de comer massa para o ano novo. O Toshikoshi Soba, ou macarrão soba que atravessa o ano, é consumido na véspera do Ano Novo para dar sorte.

"No norte da China, algumas pessoas ainda seguem a velha forma de comer massa para a longevidade", diz Zhao.

"Quando a massa chega, os convidados levantam-se. Pegam nalgum macarrão da tigela, puxam-no para cima da cabeça de forma teatral com um par de pauzinhos, levam o macarrão à cara e engolem-no de uma só vez com uma cara feliz. É uma forma de expressar a sua gratidão para com o anfitrião".

Acrescenta que a massa de longa duração deve ter o comprimento e a tenacidade necessários para sobreviver a um forte puxão do pauzinho.

Porque é que são tão populares na América do Norte?

Agora que já estabelecemos que os estilos de noodles de longevidade variam muito e que a sua história é, na melhor das hipóteses, obscura, será que toda a gente concorda com a altura em que devem ser consumidos?

Não. Embora o macarrão da longevidade - independentemente do tipo - seja um prato popular do Ano Novo Lunar entre as comunidades chinesas na América do Norte, há quem diga que nem sequer é um alimento tradicional do Festival da primavera na China.

Isto não deve ser uma surpresa, dada a dimensão do país e as suas muitas cozinhas e tradições regionais.

"Acho que a minha família não comeria massa de longevidade durante o Ano Novo Lunar", diz Chen, cuja família se mudou de Tianjin, no norte da China, para Taiwan.

"Mas fiz uma tigela de da lu mian (massa refogada ao estilo do norte com carne picada, cogumelos e um ovo) como massa da longevidade para o aniversário da minha mãe no ano passado. Sempre associei os noodles da longevidade apenas aos aniversários, mas não ao Ano Novo Lunar".

Por outro lado, Zhao afirma que as massas continuam a ser um costume popular do Ano Novo Lunar, especialmente no norte da China.

"O macarrão da longevidade faz parte da cultura tradicional das celebrações chinesas... Durante o importante festival do Ano Novo Lunar, é claro que temos de comer noodles", diz ele.

"O costume tradicional é comer dumplings no primeiro dia e noodles no segundo dia (do calendário lunar). Depois, comemos massa nos dias 7, 17 e 27 (do mês lunar), que representam os dias grandes para as crianças, os adultos e os idosos, respetivamente."

Quanto à razão pela qual muitos sino-americanos associam a tradição sobretudo ao Ano Novo Lunar, Zhao apresenta a seguinte teoria: "Quando as pessoas se afastam das suas raízes ancestrais, podem não sentir a sua identidade durante o resto do ano, mas durante os festivais, o amor pela sua cultura explode.

"Muitas vezes, o grau de continuidade e simbolismo da cultura de uma pessoa numa comunidade da diáspora excede o da comunidade local."

