Em Saxônia, o grupo liderado por Sahra Wagenknecht (BSW) alcança doze por cento. O SPD fica com sete por cento, enquanto os Verdes conseguem seis por cento. Atualmente, esses partidos compartilham o poder com o CDU neste estado livre. De acordo com essas pesquisas, a Esquerda não teria mais representação no parlamento estadual, caindo para três por cento.

No domínio da Turíngia, o partido de extrema direita AfD mantém a liderança com 30 por cento. O CDU segue de perto com 22 por cento, enquanto o BSW consegue 17 por cento. A Esquerda, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, mantém-se firme com 14 por cento. O SPD também fica com sete por cento, e os Verdes enfrentam o desafio de retornar ao parlamento estadual com apenas quatro por cento de apoio.

Novas legislaturas estaduais serão escolhidas no domingo tanto em Turíngia quanto em Saxônia. Entre terça e quinta-feira, a Forsa pesquisou 1005 eleitores em cada estado para a RTL e n-tv.

Em Turíngia, o CDU e o BSW disputam o poder com pontuações significativas, enquanto a Esquerda, ainda liderada por Bodo Ramelow, busca manter sua influência. Por outro lado, em Saxônia, a perda de poder para a Esquerda é iminente, como indicam seus números de pesquisa em queda.

