A Comissão tem a tarefa de apresentar um catálogo das acções dos Estados-Membros destinadas a combater a imigração ilegal.

O Chanceler Alemão Olaf Scholz defendeu a expansão proposta dos controles de fronteira. "Imigração não regulamentada não é o que estamos buscando", afirmou Scholz, membro do SPD, durante uma sessão de perguntas e respostas com moradores em Prenzlau, Brandenburg. Se, como no ano anterior, cerca de 300.000 indivíduos migrassem para a Alemanha, com apenas uma parte com direito a asilo, "isso não é ideal".

Portanto, é crucial examinar quem merece entrada. "Infelizmente, não podemos confiar plenamente em todos os nossos países vizinhos para fazerem a sua parte corretamente." Ele destacou que os controles de fronteira seriam de acordo com a legislação europeia.

A Ministra do Interior Alemã, Nancy Faeser (SPD), ordenou que os controles de fronteira seriam implementados em todas as fronteiras terrestres da Alemanha a partir de segunda-feira, para deter de forma mais eficaz entradas não autorizadas. Os controles adicionais durarão inicialmente seis meses. Isso se aplica à França, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Controles de fronteira já estão implementados nas fronteiras com a Áustria, Polônia, República Checa e Suíça. Além disso, a fronteira com a França vem sendo monitorada, que o governo federal justificou, entre outros motivos, devido aos Jogos Olímpicos.

Controles de fronteira não sãotypically permitidos dentro da área de Schengen e exigem relatórios à Comissão Europeia em cada caso. A estratégia da Alemanha é vista com ceticismo pelos países vizinhos. O governo alemão argumenta pelos controles com base em ameaças à segurança decorrentes da imigração não regulamentada e tráfico de seres humanos nas fronteiras externas da UE, que levaram a um aumento das entradas não autorizadas na Alemanha, colocando ainda mais pressão no já sobrecarregado sistema de alojamento de refugiados.

A expansão proposta dos controles de fronteira é uma resposta às preocupações com a migração não regulamentada, como destacou o Chanceler Scholz. Se a migração descontrolada continuar, poderá colocar ainda mais pressão nos recursos de alojamento de refugiados.

