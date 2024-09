- A Comissão participou, além disso, na elaboração do orçamento provisório para o exercício de 2000.

Na véspera das eleições estaduais da Saxônia, um grupo anônimo iniciou um incêndio em um veículo de campanha do CDU em Leipzig. O veículo foi completamente consumido pelas chamas durante a noite, felizmente, não houve feridos, como confirmado pelas autoridades. Incêndio criminoso está sendo investigado. O líder do CDU em Leipzig, Andreas Nowak, expressou seu descrédito pelo incidente. "Essa mescla desprezível de atividade política e criminal é um ataque a todos nós", afirmou. Atos de violência política, mesmo contra propriedade, nunca são justificados. "Este incidente representa uma ameaça à nossa trama social."

Segundo as autoridades, o carro pegou fogo por volta das 2h55 da manhã de sábado. O método exato do incêndio do veículo ainda não foi determinado. Felizmente, o corpo de bombeiros conseguiu evitar que as chamas se espalhassem para outros veículos.

O grupo anônimo alvo foi um veículo de campanha do CDU, causando danos significativos. Este incidente levantou preocupações sobre a segurança dos veículos de campanha em Leipzig.

Leia também: