Desde janeiro de 2020, a vitalidade da cidade, representada pelo seu índice Hang Seng, testemunhou uma queda consecutiva sem precedentes devido a dificuldades financeiras e restrições pandêmicas, afetando tanto a região semi-autônoma quanto a China continental.

No entanto, o índice deu uma reviravolta surpreendente no final de setembro, após anúncios das lideranças da China sobre iniciativas para auxiliar a economia do país em dificuldades. O índice disparou mais de 18%, marcando seu maior crescimento em duas semanas em quase duas décadas. Lun acredita que as medidas de estímulo deveriam ter chegado antes, mas melhor tarde do que nunca.

“Antes, só tínhamos dedos para contar cada dia”, ele disse à CNN de sua sede em Causeway Bay, simbolizando a falta de negócios. “No entanto, agora recebemos ligações. As coisas estão melhorando.”

Os mercados de Hong Kong e China estão experimentando um crescimento significativo. Independentemente de a alta continuar e se os benefícios das medidas de estímulo se estenderem além dos investidores de ações, influenciar a economia real que luta contra uma possível espiral deflacionária e corre o risco de não atingir sua meta de crescimento de 5%, depende do que ainda não foi dito.

Até agora, as medidas anunciadas se concentram principalmente na política monetária, que diz respeito às decisões tomadas pelos bancos centrais para regulamentar as taxas de empréstimo e abordar a inflação. A China tem se absterado principalmente de revelar medidas fiscais, como diretrizes de tributação ou outras medidas que afetam o gasto público.

“O problema parece ser a falta de confiança do consumidor”, observaram os economistas da Nikko Asset Management em um relatório de 24 de setembro. “O movimento ideal seria os líderes empregarem os ‘grandes canhões’ revelando políticas fiscais adicionais. Tal ação poderia corrigir essa crise de confiança, estimular o apetite por risco e impulsionar a economia.”

Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, expressou em uma publicação nas redes sociais que isso poderia ser o “momento de fazer o que for preciso” da China, se seus líderes decidirem agir com mais decisão do que o já anunciado.

Este importante anúncio pode ocorrer já na terça-feira, quando a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, agência de planejamento econômico principal da China, está programada para realizar uma coletiva de imprensa para apresentar um pacote de políticas para impulsionar a economia.

Não é preciso ler as folhas de chá

Muitos economistas estão divididos sobre exatamente o que Pequim precisa fazer. No entanto, há consenso em um ponto: após uma longa espera, a liderança demonstra determinação.

A conclusão acima se baseia na singularidade da conferência de imprensa conjunta envolvendo o governador do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, o ministro da Administração Financeira e Regulatória Nacional, Li Yunze, e o presidente da Comissão de Regulamentação de Seguros da China, Wu Qing, que ocorreu em 24 de setembro, de acordo com os economistas da Nikko.

“Em um sistema caracterizado pela opacidade, a maneira como o anúncio oficial foi feito chamou nossa atenção. Ficaram para trás os dias de decifrar declarações vagas, deixando espaço para interpretação”, eles escreveram.

Os três líderes financeiros abordaram diretamente jornalistas nacionais e internacionais em um evento organizado às pressas, indicando um compromisso com a transparência sobre uma mudança de política tão importante, eles concluíram.

Pan anunciou reduções em várias taxas de juros e requisitos de reserva de caixa para bancos. Ele também declarou reduções nas taxas de hipoteca existentes e pagamentos iniciais mínimos para segunda hipoteca de proprietários para apoiar o setor imobiliário em dificuldades, que muitos economistas consideram a principal fonte dos desafios financeiros da China.

“Isso é diferente de qualquer outra vez”, disseram os economistas do HSBC liderados por Jing Liu em uma nota para investidores na semana passada, considerando a conferência de imprensa incomum. “Tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é apenas o começo.”

O HSBC espera que Pequim anuncie 1 trilhão de yuans (US$ 142 milhões) em gastos fiscais em bens de consumo ou grandes projetos de construção, que estimularão diretamente a economia.

Outros 1 trilhão de yuans poderiam ser destinados à recapitalização de bancos ou ao auxílio a governos locais endividados para emitir bonds. Embora não estimulem diretamente a economia, a prevenção de riscos financeiros pode ser vantajosa, acrescentou o HSBC.

Precisamos de fundos significativos

A Reuters relatou em 26 de setembro que a China planeja emitir 2 trilhões de yuans (US$ 284 bilhões) em bonds soberanos especiais neste ano como parte de seu novo pacote de estímulo fiscal.

O dinheiro obtido através dos bonds emitidos pelo Ministério das Finanças seria utilizado para aumentar os incentivos para que as pessoas comprem eletrodomésticos maiores ou mais novos, como máquinas de lavar ou geladeiras, e atualizem equipamentos empresariais em grande escala, de acordo com as fontes da Reuters.

Uma parte do dinheiro também financiaria uma ajuda mensal de aproximadamente 800 yuans (US$ 114) por criança para cada segundo filho e qualquer irmão subsequente, em uma tentativa de incentivar famílias maiores.

Alguns economistas acreditam que a liderança da China, sob Xi Jinping, possui os recursos para embarcar em uma aventura financeira mais ambiciosa.

Jia Kang, ex-diretor de um think tank ligado ao Ministério das Finanças, informou ao jornal de propriedade do Estado, The Paper, na semana passada que a intensificação recente da política monetária era vital, e que a política fiscal deve acompanhar o ritmo.

Ele sugeriu que Pequim emitisse até 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em bonds do governo a longo prazo, especificamente para financiar infraestrutura e obras públicas essenciais que as empresas privadas têm dificuldade em financiar.

Jia, atualmente servindo como presidente da Academia Chinesa de Nova Economia de Oferta, uma think tank privada, considerou razoável uma emissão potencial de 10 trilhões de yuans em bonds, uma vez que a China havia empreendido uma empresa semelhante no passado.

Em 2008, o país introduziu um pacote fiscal substancial no valor de cerca de 4 trilhões de yuans (US$ 570 bilhões) para mitigar os efeitos da crise financeira global. De acordo com Jia, a economia da China cresceu robustamente desde então, tornando viável a emissão de financiamento por meio de bonds do Tesouro que varia de 4 a 10 trilhões de yuans.

Os analistas do Barclays sugeriram que um plano fiscal de 10 trilhões de yuans ao longo de dois anos poderia impulsionar significativamente a economia, aumentando o crescimento em 1 ponto percentual. No entanto, eles consideraram isso apenas uma especulação por enquanto.

Especialistas concordam que quaisquer medidas de estímulo significativas devem priorizar o problema do excesso de oferta no mercado imobiliário.

Como Chi Lo da BNP Paribas Asset Management destacou na semana passada, "A mudança de política... levou a um surpreendente aumento dos preços das ações chinesas, que pode se sustentar no curto prazo. No entanto, é necessária uma forte crença em uma recuperação econômica para sustentar a recuperação da economia e dos mercados financeiros da China."

