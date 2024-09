A Comissão não está informada sobre a situação actual no país.

20:37 Saxônia: O Partido da Esquerda Continua a Se Enraizar no Parlamento Estadual, Despite a Queda de 4% Apesar de uma queda significativa nos votos, o Partido da Esquerda nas eleições da Saxônia é projetado para garantir uma vaga no parlamento estadual. Embora não atinja a marca de 5% com os segundos votos, eles estão atualmente com 4,3% segundo as últimas projeções da ZDF. Dois candidatos diretos em distritos de Leipzig estão liderando, garantindo-lhes pelo menos alguns assentos no novo parlamento estadual devido ao seu forte desempenho. Além disso, eles têm chances de garantir posições de destaque na lista de seu partido, graças à cláusula de mandato básico, uma regulamentação da Saxônia.

20:28 Projeções da Turíngia: AfD Continua a Ganhar Terreno Nas eleições da Turíngia, as projeções mais recentes da ZDF mostram que a AfD pode aumentar sua posição, alcançando 33,4% dos votos. A CDU fica em 23,8%, o SPD em 15,5%, o Partido da Esquerda em 11,9%, o FDP em 6,0% e os Verdes em 3,4%. O FDP não consegue ultrapassar o mínimo de 1,2% exigido para entrada.

20:17 Projeções da Saxônia: A CDU Tem uma Pequena Vantagem Sobre a AfD As últimas projeções da ZDF revelam uma liderança quase insignificante da CDU na Saxônia, com apenas 0,1 ponto percentual à frente da AfD. A CDU está com 31,5%, enquanto a AfD, rotulada como extremista de direita pelo Escritório para a Proteção da Constituição, está com 31,4%. Na Turíngia, a AfD supostamente ultrapassou a CDU, de acordo com as projeções. Os Verdes estão com 5,1% na Saxônia, enfrentando o risco de perder seus assentos no parlamento devido ao apoio em declínio. O Partido da Esquerda luta com uma projeção de 4,3%, enquanto o SPD garante um lugar no parlamento estadual com 7,6%.

19:56 Turíngia: Mandato Direto de Höcke em Perigo Nas eleições da Turíngia, Björn Höcke, líder da fração da AfD, corre o risco de não conseguir um mandato direto no parlamento estadual. Com 68 das 74 circunscrições apuradas, o candidato da CDU Christian Tischner lidera com 42,3% dos votos, à frente de Höcke com 40,4%. Se Tischner vencer na circunscrição de Greiz II, o mandato direto de Höcke ficaria em risco, e ele teria de confiar em uma cadeira via lista estadual. No entanto, se vários candidatos da AfD se destacarem como candidatos diretos, isso poderia significar nenhuma cadeira para o partido via lista estadual.

19:50 Höcke Sobre o Sucesso da AfD: "A Política de Fronteiras Falhou" A AfD conseguiu a posição mais forte nas eleições da Turíngia, com Björn Höcke, seu candidato principal, declarando que "A política de fronteiras falhou". Falando com a ntv, ele descreveu o resultado da eleição como um "sucesso histórico" e delineou sua visão para a formação do governo que virá.

19:42 Ramelow Sobre a Queda do Partido da Esquerda: "Fomos Culparizados e Canibalizados" O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, apontou duas razões principais para a "canibalização" do Partido da Esquerda: "Primeiro, um CDU que constantemente equiparava a AfD e a Esquerda e constantemente empurrava o 'exclusivismo' em nossa direção, apesar de ter colaborado com eles factualmente por cinco anos", afirmou na ntv. Como segundo fator, ele apontou para o BSW, que prometeu garantir 17% dos votos para a AfD, mas acabou tirando grande parte do apoio do Partido da Esquerda. No entanto, Ramelow se orgulhou do alto comparecimento de eleitores.

19:26 Nouripour Sobre o Sucesso da AfD: "Meus Pensamentos Estão Aqueles que Têm Medo" A AfD está vencendo com mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, deixando os partidos do arco-íris para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, viu o resultado das eleições da AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia coletivamente.

19:13 Últimas Projeções para a Saxônia: Vitória da CDU se Aproxima As últimas projeções da ZDF sugerem uma disputa mais apertada pela vitória na Saxônia, com a AfD e a CDU empatadas: Os democratas cristãos estão à frente apenas com 31,7%, enquanto a AfD está bem atrás, com 31,4% dos votos. O BSW fica com 11,4%, o SPD com 7,8% e os Verdes se sentiriam mais seguros no parlamento estadual com 5,5%. No entanto, o Partido da Esquerda provavelmente não atingiria a marca de 5% com 4,3%.

21:05 Wagenknecht almeja colaboração com a União Democrata-Cristã (CDU) e potencialmente com o Partido Social-Democrata (SPD) na Turíngia

A líder do Partido da Esquerda na Turíngia, Sahra Wagenknecht, está buscando uma parceria com a União Democrata-Cristã (CDU) e potencialmente também com o Partido Social-Democrata (SPD) na região. "Estamos realmente esperançosos de que podemos formar um bom governo ao lado da CDU - provavelmente também com o SPD", compartilhou Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas anseiam por um "governo de maioria sólido" que aborde questões do mundo real, como a "grave escassez de professores" na Turíngia, como exigiu a líder do Partido da Esquerda. Ao mesmo tempo, as pessoas desejam um governo estadual que "fale em nível federal" - um que, segundo Wagenknecht, apoie a "paz, diplomacia" e se oponha à instalação de mísseis norte-americanos na Alemanha. Coligações com o Alternativa para a Alemanha (AfD) estão completamente fora de questão para a Turíngia.

19:54 Goring-Eckardt: Sucesso da AfD na Alemanha é um "Choque Democrático"

A líder do Partido Verde, Katrin Goring-Eckardt, está preocupada com o sucesso da AfD na Turíngia, considerando-o um "choque" para a Alemanha. O porta-voz do partido, Omid Nouripour, considera sua derrota "pequena", já que a AfD emergiu como a força mais forte no parlamento estadual.

19:46 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as Razões para Comemorar"

O ministro-presidente interino da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como pedra angular na coalizão. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em seu evento eleitoral. "Após cinco anos difíceis, ganhamos a confiança do povo da Saxônia". "O povo da Saxônia está decepcionado com o que está acontecendo em Berlim", acrescentou Kretschmer.

19:38 Resultado Inicial para a Saxônia: Liderança da CDU sobre a AfD Enfraquece

Nos resultados iniciais do ZDF, a liderança da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia enfraqueceu: a CDU lidera estreitamente com 31,9% contra 31,3% da AfD. O Partido da Esquerda fica em 11,6%, o SPD em 7,8%. Os Verdes estão ligeiramente acima do limite para entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a AfD fica ligeiramente abaixo com 4,5%.

19:32 Weidel Pede Participação do Governo da AfD na Turíngia e Saxônia

A presidente federal da AfD, Alice Weidel, exige participação no governo para seu partido na Turíngia e Saxônia. "Em circunstâncias normais, deveríamos liderar com base em nosso forte desempenho e iniciar conversas", disse Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O povo quer que a AfD faça parte do governo. Temos o apoio de 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é viável de forma alguma."

19:30 Kuhnert: Resultados Modestos para o SPD nas Eleições da Turíngia e Saxônia

O secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, reconhece resultados modestos para seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite de comemoração para o SPD", disse ele na ARD. No entanto, ele também abordou que seu partido enfrenta tempos difíceis há anos. "Havia um sério risco de desaparecer dos parlamentos estaduais", disse Kuhnert. "Lutar vale a pena, somos necessários". São necessárias mudanças, disse ele, mencionando a necessidade de mais transparência e ouvir os eleitores. Quando questionado sobre o chanceler Olaf Scholz, disse: "Precisamos articular nossas políticas coletivamente."

19:23 Höcke Comemora Resultado da Turíngia como "Triumfo Histórico"

O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD é o partido do povo dominante no estado, "o argumento da barreira ridícula precisa parar", disse Höcke na MDR. A mudança só acontecerá com a AfD, ele acrescentou.

19:21 Chrupalla Elogia Resultado da AfD na Turíngia como "Mudança Revolucionária"

O líder do partido da AfD, Tino Chrupalla, saudou seu resultado como revolucionário, afirmando que a vontade dos eleitores levou a uma mudança política em ambos os estados federais. A AfD está aberta a conversas com todos os partidos, disse ele, acrescentando que seu partido pretendia fazer política em benefício da Saxônia. "Aqui na Saxônia, estamos empatados com a CDU", disse Chrupalla, referindo-se ao seu forte desempenho.

18:13 Previsão para a Saxônia: CDU mal passa a AfD, BSW em 12%, Verdes mal se mantêm

A previsão inicial para as eleições estaduais da Saxônia coloca a CDU em 31,5% dos votos, mal passando a AfD em 30%. O BSW é a terceira força mais forte com 12%, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão na corda bamba, conseguindo ficar no parlamento estadual com 5,5%. A Esquerda está fora com 4%, e o FDP não está incluído no novo parlamento.

18:10 Previsão para Turíngia: AfD à frente, CDU em segundo e BSW com 16%A primeira previsão para a eleição estadual da Turíngia mostra a AfD na liderança com uma clara vantagem de 30,5%, seguida pela CDU com 24,5% e pela Esquerda com 12,5%. O SPD garante presença na Assembleia Estadual com 7%, e é certo que o BSW entrará na Assembleia Estadual com 16%. Os Verdes e o FDP ficam abaixo da marca de 5%.

18:01 AfD domina a Turíngia, resultado de dois dígitos para o BSW na SaxôniaDe acordo com a primeira previsão após a eleição estadual da Turíngia, a AfD é a força líder, como esperado. O SPD mal passa da marca de 5%, enquanto os Verdes e o FDP não alcançam esse limite. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos do zero. A CDU está ligeiramente à frente da AfD. A Esquerda e o FDP não estariam presentes na Assembleia Estadual, segundo a projeção, mas os Verdes ainda permaneceriam.

17:18 Possibilidade de Höcke não conseguir vaga na Assembleia EstadualO líder da fração da AfD, Björn Höcke, na Turíngia pode não garantir uma vaga na futura Assembleia Estadual. Seus colegas bem-sucedidos dentro da AfD poderiam ameaçar sua vaga. Muitos candidatos da AfD nas circunscrições têm boas chances de vencer um mandato direto. Ao contrário de Höcke, que enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD vencer mais mandatos diretos do que tem direito pelo resultado da segunda votação, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo do primeiro lugar, que é de Höcke. Nesse cenário, a AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar ao seu mandato na Assembleia Estadual, permitindo que Höcke ainda obtenha o seu.

16:48 Turíngia comemora sem cobertura da mídiaÉ provável que a celebração da eleição da AfD na Turíngia não tenha cobertura da mídia tradicional. A partido, rotulado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação das comemorações. No entanto, um tribunal impediu isso, levando a partido a proibir todos os meios de comunicação. O porta-voz do partido citou problemas organizacionais, afirmando que não havia espaço suficiente no local para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Cerca de um quarto vota por correspondência na SaxôniaPara a eleição que o Ministro-Presidente da CDU, Michael Kretschmer, considera uma "eleição crucial" para o estado, quase um quarto dos eleitores já votou por correspondência. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correspondência. A participação dos eleitores até agora hoje é apenas ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Höcke vota em um Lada, Ramelow com a esposaO líder estadual e candidato principal da AfD, Björn Höcke, na Turíngia, votou esta manhã. Ele dirigiu até sua seção de voto em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. Enquanto isso, o Ministro-Presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 anos, tem sido o chefe do governo do estado desde 2014, liderando recentemente uma coalizão de minoria.

15:40 Maior participação dos eleitores do que na eleição anteriorNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento de mais de dois pontos em comparação com a eleição anterior, cinco anos atrás. O comissário eleitoral do estado espera uma alta participação, excluindo os eleitores por correspondência. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019, de 35,4%. No entanto, o comissário eleitoral do estado espera um número significativamente maior de eleitores por correspondência do que em 2019. As urnas em ambos os estados fecham às 18h.

15:13 "Kretschmer espera que os partidos da coalizão entrem na Assembleia Estadual"

14:40 Preocupações maiores afetando as eleições da Saxônia e TuríngiaUma grande pesquisa indica que quase um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa destaca as principais preocupações e questões que estão por trás dessa tendência, com a migração sendo uma delas.

14:13 Höcke evita a imprensa na seção de votoBjörn Höcke, o candidato principal da AfD nas eleições estaduais da Turíngia, votou por volta do meio-dia. Ele não ficou na seção de voto e não falou com jornalistas no local. Anteriormente, Höcke sempre havia perdido para o candidato da CDU em seu distrito natal de Eichsfeld. Desta vez, ele mudou-se para o distrito de Greiz, onde provavelmente também enfrentará uma derrota.

13:50 Participação dos eleitores na Turíngia espelha os níveis de 2019 ao meio-diaA participação dos eleitores na Turíngia até agora espelha a participação nas eleições parlamentares de 2019. De acordo com o comissário eleitoral do estado, aproximadamente 32% dos eleitores elegíveis já haviam votado em seções de voto até o meio-dia. É importante notar que os eleitores por correspondência não estão incluídos nessas estatísticas. Em contraste, a participação dos eleitores nessa hora durante as eleições de 2019 foi de 31,2%. Além disso, o interesse nas eleições estaduais parece ser maior em comparação com as eleições europeias e locais que ocorreram anteriormente neste ano. Em junho, a participação dos eleitores foi de 24,3% na mesma hora.

13:29 Participação Eleitoral Elevada Esperada na Saxônia A participação eleitoral é esperada para ser alta nas eleições estaduais da Saxônia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos haviam exercido seu direito de voto, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em comparação, a porcentagem era de 26,2% neste momento durante as eleições estaduais de 2019. Os votos por correio ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares. Estimativas indicam que 24,6% dos eleitores inscritos exercerão seu direito de voto por meio de votos por correio, o que representa um aumento significativo em relação aos 16,9% de 2019. A comissão eleitoral estadual relata que as eleições até agora têm transcorrido com sucesso, sem interrupções ou problemas relatados.

13:11 Possível Impacto dos Resultados Eleitorais na Coligação de Berlim - von Lucke Os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda não foram anunciados. No entanto, o cientista político Albrecht von Lucke sugere que, se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, será "quase como um terremoto". Em uma entrevista à ntv, von Lucke analisa as eleições e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção Eleitoral em Gera A polícia em Gera está investigando uma ameaça feita em uma seção eleitoral. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção eleitoral para votar pela manhã. O gerente da seção pediu ao homem que tirasse a camisa, mas o homem ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair da seção eleitoral. A polícia tomou um depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando graffiti de caráter político ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como um caso de dano criminal.

12:15 Advertência contra a Circulação de Informações Falsas pelo Correctiv A rede de pesquisa Correctiv emitiu uma advertência sobre uma afirmação falsa de que assinaturas nas cédulas de voto podem proteger contra fraudes eleitorais. De acordo com a oficina do oficial de retorno federal, assinar a cédula de voto pode colocar em risco o sigilo do voto, tornando a cédula de voto inteira inválida.

11:51 Voigt Expressa Esperança por Relações de Maioria Estáveis na Turíngia O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou e expressa a esperança de que muitos cidadãos da Turíngia exercerão seu direito de determinar o futuro do estado. Voigt também deseja "relações de maioria estáveis" para permitir que o estado volte a se movimentar.

11:25 Aumento de Ataques de Extremismo de Direita em Sonneberg Sonneberg, o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político do AfD, tem experimentado um aumento maciço de ataques de extremismo de direita. Ativistas relatam ter sido fortemente ameaçados, com muitos optando por desistir de seu trabalho. Além disso, o número de ataques de extremismo de direita na área teria aumentado cinco vezes em um ano. Especialistas observaram uma conexão com o administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer Pede Força Cívica Forte na Saxônia O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a próxima eleição do estado de "provavelmente a mais importante desde 1985". Ao votar em Dresden, Kretschmer expressa gratidão those who have chosen "a forte força no centro cívico", ou seja, a União Saxã, e acredita que essa compreensão facilitará a formação de um governo que sirva à terra. Em pesquisas recentes, o CDU de Kretschmer está em competição próxima com o AfD.

10:30 Ramelow Incentiva Participação Eleitoral nas Eleições da Turíngia Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição representa "um festival da democracia". Apesar do risco de não ser reeleito, Ramelow incentiva uma alta participação eleitoral. Em uma entrevista à ntv, ele explica por que não apoia a ideia de um governo de minoria e expressa dúvidas sobre a competência de partidos alternativos.

09:59 Historiador Crítica Data da Eleição por Evocar Associações Desagradáveis O historiador Peter Oliver Loew critica a data de 1º de setembro para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, já que coincide com o 85º aniversário da invasão da Alemanha à Polônia em 1939. Loew argumenta que a decisão de realizar as eleições nesta data reflete uma falta de sensibilidade ao contexto histórico e, consequentemente, pode evocar associações desagradáveis.

09:30 "Voto Pivotal": Todos os Dados para a Votação do Estado da Saxônia Mais de 3,3 milhões de eleitores inscritos na Saxônia têm a oportunidade hoje de determinar quem ditará a direção política na legislatura estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua posição como a fração mais poderosa no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, chama isso de "voto pivotal". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer Enquadra Coalizão de Trânsito com "Atividade Frenética Antes do Voto" Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: Michael Kretschmer, o primeiro-ministro, continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele mergulha em suas opiniões sobre o debate sobre os refugiados, o governo de trânsito e o conflito da Ucrânia.

08:24 Como a AfD Poderia Subverter a DemocraciaAs pesquisas indicam que a AfD provavelmente vai fortalecer significativamente seu poder nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, como um grupo de pesquisa já alertou. A regras não são tão essenciais quanto muitos acreditam.

08:00 As seções de voto na Turíngia e Saxônia iniciam as operaçõesAs eleições para os novos parlamentos estaduais estão ocorrendo hoje na Turíngia e Saxônia. De acordo com as pesquisas, a AfD está bem à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo atual primeiro-ministro Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As projeções iniciais são esperadas por volta das 18h, quando as seções de voto fecharem. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um termômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão governante vermelho-vermelho-verde liderada pelo primeiro-ministro Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia, não há maioria nas pesquisas. Uma cenário pós-eleitoral poderia envolver um governo composto pelo CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda mantém uma maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda enfrenta a perspectiva de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

O Parlamento Europeu pode fornecer assistência à Comissão, como estabelecido em seu mandato. O partido da Esquerda, apesar de uma significativa queda no número de votos e não ter atingido a cota de 5% com os segundos votos, ainda tem chances de garantir alguns assentos no parlamento estadual devido ao seu bom desempenho nas eleições diretas e potenciais posições de destaque em sua lista estadual, graças à cláusula de mandato básico, uma regulamentação da Saxônia.

Leia também: