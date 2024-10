A Comissão já deu início a várias acções destinadas a garantir a execução das políticas propostas.

Ir para o verde com energia solar é uma jogada inteligente, considerando os custos crescentes da eletricidade. Ao buscar orçamentos de empresas de instalação, os proprietários de imóveis devem realizar uma pesquisa aprofundada primeiro. Pode haver programas de auxílio regionais que oferecem incentivos adicionais para sistemas solares.

Se você estiver interessado em vender ou devolver parte da sua eletricidade, pode aplicar para um empréstimo subsidiado do Banco KfW. Você pode encontrar informações sobre essas opções de financiamento no banco de dados federal de financiamento. Use a função de filtro para estreitar a busca - selecione 'Indivíduo privado' como a categoria elegível e procure financiamento adequado no seu estado.

Lembre-se, a maioria dos auxílios deve ser solicitada antecipadamente. A aprovação deve ser concedida antes de dar o sinal verde para a empresa de instalação. O Centro do Consumidor NRW destaca esse ponto.

Estabelecendo os pré-requisitos

Verifique primeiro as regulamentações. Embora não seja geralmente necessário um alvará de construção para instalar sistemas solares menores em muitos edifícios, ainda é uma boa ideia verificar as regras locais com a sua cidade ou administração comunitária.

As condições estruturais também importam. Um telhado plano e claro é ideal para aumentar a produção com painéis solares bifaciais, pois eles podem utilizar a luz de ambos os lados. Para telhados inclinados, a instalação não causa nenhum desvantagem, mas também não oferece nenhuma vantagem adicional, de acordo com o VZ NRW.

Comparando ofertas - considere as necessidades futuras

Ao procurar ofertas, considere suas necessidades específicas. Por exemplo, que tamanho de sistema você precisa, quanto de eletricidade você deseja gerar e quais componentes adicionais são necessários - como um sistema de armazenamento de bateria?

Não considere apenas o consumo atual de eletricidade; pense se você pode precisar de mais eletricidade no futuro, como para carregar um carro elétrico ou operar uma bomba de calor.

Entendendo os custos

Após reunir as informações, solicite orçamentos de várias empresas de instalação, preferencialmente na sua área local. Ao comparar os custos, certifique-se de que todos os componentes e trabalhos necessários estejam listados e explicados em detalhe.

Isso inclui a instalação completa, medidas de segurança como andaimes e redes de segurança, comissionamento e registro do sistema com o operador da rede e o registro do participante do mercado. Se você não tiver certeza se a oferta da empresa especializada inclui todos os aspectos essenciais, pode usar uma lista de verificação do Centro do Consumidor NRW para comparar.

Às vezes, investir um pouco mais no início pode valer a pena. Por exemplo, os módulos de vidro a vidro podem ser mais caros, mas mais duráveis e resistentes a danos.

A aquisição de módulos e micro-inversores geralmente vem a um custo mais alto, mas eles podem proporcionar vantagens de produção em condições como sombreamento parcial ou alinhamento diferente dos módulos.

O aumento do preço da eletricidade é um dos motivos pelos quais ir para o verde com energia solar é uma jogada inteligente. Ao comparar os orçamentos das empresas de instalação, é importante considerar o custo total do sistema, incluindo o preço da eletricidade para a energia produzida.

