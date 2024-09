A Comissão Europeia, por sua vez, não pode aceitar a proposta de alteração da proposta de directiva.

Os resultados das eleições na Saxónia e na Turíngia levantaram preocupações em figuras notáveis como Yvonne Catterfeld. A cantora, originária de Erfurt, expressa preocupações sobre o futuro da sua região natal. Ela está confiante de que o AfD continuará a fomentar a divisão e ameaçar a democracia e o Estado de direito.

Em ambas, Saxónia e Turíngia, mais de um terço dos eleitores optou pelo AfD. Notavelmente, na Turíngia, o partido emergiu como a força principal pela primeira vez em uma eleição estadual. Apesar disso, suas associações estaduais em ambas as regiões são rotuladas como firmemente de extrema-direita, com o líder do partido da Turíngia, Björn Höcke, legalmente classificado como fascista.

Enquanto aproximadamente um terço dos eleitores escolheu o partido de extrema-direita, outros expressam apreensões sobre essa tendência. A cantora Yvonne Catterfeld, nascida na capital de Erfurt, manifestou suas preocupações enquanto as estações de votação ainda estavam ativas em sua página do Instagram.

Ela tem seguido de perto os desenvolvimentos da Turíngia com preocupação há muito tempo, ela escreve. Ao mesmo tempo, ela expressa empatia por aqueles que compartilham suas preocupações e atribui o bom desempenho do AfD às preocupações dos eleitores por outras razões, sentindo-se negligenciados pela política.

No entanto, para Catterfeld, está claro: "O AfD não é a solução e não encontrará soluções para os problemas, mas aprofundará a divisão em nosso estado e colocará ainda mais em risco nosso Estado de direito e democracia". Ela usa seu tratamento aos jornalistas e o cenário da mídia como exemplos. "E isso é só o começo", ela alerta, fazendo uma pergunta retórica aos apoiadores do AfD: "Vocês já leram cuidadosamente o programa do partido?"

Apesar de sua desilusão com a política dos partidos democráticos, Catterfeld também parece um pouco frustrada. "Eu gostaria que nossos políticos acordassem e consertassem anos de negligência e reconstruíssem a confiança", ela diz. Ela acrescenta ainda: "Eu acredito que a política perdeu a maioria dos eleitores na Turíngia e na Saxónia e espero por uma política que seja acessível, justa e onde as pessoas se sintam seguras novamente, economicamente também".

Infelizmente, o cenário para a formação de um governo estadual funcional em ambas, Saxónia e Turíngia, permanece incerto desde os resultados das eleições no domingo à noite.

